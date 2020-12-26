|
|
|
Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:12
_hunter, язва и холецистит.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 3198
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 9120 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:12
Пока вы запишетесь и доберётесь до врача за этим е-рецептом,вы или выздоровеете без лечения или:((((
-
rytton
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 05.07.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:31
rytton написав:
Пока вы запишетесь и доберётесь до врача
+
А там неожиданно окажется, что их семейных врач (это если они с ним таки успели заключить декларацию раньше чем у него не закончились лимиты, поэтому у трети граждан нет их в принципе), который находится в опорной больнице, которая расположена где то в километрах так 40, вдруг уволился или, того хуже, заболел и умер скоропостижно - вот тогда они все дружно "подякуют" за это прекрасное решение
И особенно будут благодарны жители тех сел, где благодаря этим "реформам" супрун и ее послидовной гопкомпании, в некоторых уже
нет даже аптечных пунктов.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6495
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 3041 раз.
- Подякували: 1931 раз.
-
- Профіль
-
1
3
3
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:02
Пару раз пробовал воспользоваться электронным рецептом для покупки антидиабетических и кардио-препаратов. Их в строго назначенных аптеках Киева (не провинции) или нет, или украинского производства, т.е. с большой вероятностью пустышки.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4366
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:52
shapo написав:
Вы это нынешним врачам лечащим коронавирус антибиотиками сплошь и рядом
_hunter написав: RomanTik написав:
сейчас во время пандемии как раз самое время - врачи ж свободные сидят и можно свободно попасть на прием чтобы получить этот ваш е-рецепт.
Именно сейчас: во время пандемии _вируса_ (на который антибиотики, если что, не действуют) как раз "самое время" -- ибо нефиг самолечением заниматься.
расскажите,заодно про протоколы спросите.
То, что ни в одной нормальной стране мира не только антибиотики, но и абсолютное большинство лекарств не отпустят без рецепта, это так, но там есть медицина, а у нас ее давно нет.
И эти чуда при власти как всегда начинают копировать у них только небольшую,выгодную им часть организации медицины, бизнеса, жкх и пр. не создав самой системы.
Вы в вопросе сначала разберитесь... Антибиотиками лечат _бактериальную_ пневмонию, развившуюся _на фоне_ коронавирусной инфекции.
И в этом случае человек уже давно не ходок -- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3330
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:02
RomanTik написав:_hunter
, язва и холецистит.
Ну, тут да -- не повезло. Но это проблемы из серии "лес рубят -- щепки летят"...
Как-то же "на западе" с этими проблемами справляются...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3330
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 11:13
_hunter написав: RomanTik написав:_hunter
, язва и холецистит.
Ну, тут да -- не повезло. Но это проблемы из серии "лес рубят -- щепки летят"...
Как-то же "на западе" с этими проблемами справляются...
что-то много у нас "щепок" получается с этим правительством! Их действия все больше похоже на советы раввина из анекдота:
– Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
– Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
– Что делать?
– Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
– Что делать, ребе?
– Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
– Ребе, все куры сдохли.
– Жалко, у меня было еще столько идей…
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 3198
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 9120 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 13:22
shapo написав:Вы это нынешним врачам лечащим коронавирус антибиотиками сплошь и рядом
расскажите,заодно про протоколы спросите.
То, что ни в одной нормальной стране мира не только антибиотики, но и абсолютное большинство лекарств не отпустят без рецепта, это так, но там есть медицина, а у нас ее давно нет.
И эти чуда при власти как всегда начинают копировать у них только небольшую,выгодную им часть организации медицины, бизнеса, жкх и пр. не создав самой системы.
_hunter написав:
Вы в вопросе сначала разберитесь... Антибиотиками лечат _бактериальную_ пневмонию, развившуюся _на фоне_ коронавирусной инфекции.
Да вы шо, как вы мне в очередной раз глаза открыли.
А как в поликлинике врач отличит вирусную пневмонию от бактериальной не расскажите,знаток протоколов? Когда одна закончилась а вторая началась?
shapo написав:
И в этом случае человек уже давно не ходок -- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют...
Откуда такие "познания"?
В инфекционной больнице практикуете в свободное от форума время имея соответствующее образование?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4366
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 13:25
За каждым чихом к врачу, а он будет выписывать самые дорогие и иностранные по лобби!!!
Хочется пожелать Степанову - что бы он зарабатывал только себе на лекарства!!!!!!
-
Галина441
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 02.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 гру, 2020 13:26
Галина441 написав:
За каждым чихом к врачу, а он будет выписывать самые дорогие и иностранные по лобби!!!
Не мечтайте, выпишит отечественные пустышки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4366
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 746 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|