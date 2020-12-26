Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...

Додано: Вів 29 гру, 2020 23:31

rytton написав: Пока вы запишетесь и доберётесь до врача Пока вы запишетесь и доберётесь до врача

уже

А там неожиданно окажется, что их семейных врач (это если они с ним таки успели заключить декларацию раньше чем у него не закончились лимиты, поэтому у трети граждан нет их в принципе), который находится в опорной больнице, которая расположена где то в километрах так 40, вдруг уволился или, того хуже, заболел и умер скоропостижно - вот тогда они все дружно "подякуют" за это прекрасное решениеИ особенно будут благодарны жители тех сел, где благодаря этим "реформам" супрун и ее послидовной гопкомпании, в некоторыхнет даже аптечных пунктов.