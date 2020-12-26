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Продаж антибіотиків виключно
за е-рецептом можуть...

Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...
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  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:12

_hunter, язва и холецистит.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:12

Re: Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...

Пока вы запишетесь и доберётесь до врача за этим е-рецептом,вы или выздоровеете без лечения или:((((
rytton
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:31

Re: Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...

  rytton написав:Пока вы запишетесь и доберётесь до врача

+
А там неожиданно окажется, что их семейных врач (это если они с ним таки успели заключить декларацию раньше чем у него не закончились лимиты, поэтому у трети граждан нет их в принципе), который находится в опорной больнице, которая расположена где то в километрах так 40, вдруг уволился или, того хуже, заболел и умер скоропостижно - вот тогда они все дружно "подякуют" за это прекрасное решение 8)

И особенно будут благодарны жители тех сел, где благодаря этим "реформам" супрун и ее послидовной гопкомпании, в некоторых уже нет даже аптечных пунктов.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:02

Пару раз пробовал воспользоваться электронным рецептом для покупки антидиабетических и кардио-препаратов. Их в строго назначенных аптеках Киева (не провинции) или нет, или украинского производства, т.е. с большой вероятностью пустышки.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:52

  shapo написав:
  _hunter написав:
  RomanTik написав:сейчас во время пандемии как раз самое время - врачи ж свободные сидят и можно свободно попасть на прием чтобы получить этот ваш е-рецепт.

Именно сейчас: во время пандемии _вируса_ (на который антибиотики, если что, не действуют) как раз "самое время" -- ибо нефиг самолечением заниматься.


Вы это нынешним врачам лечащим коронавирус антибиотиками сплошь и рядом расскажите,заодно про протоколы спросите.
То, что ни в одной нормальной стране мира не только антибиотики, но и абсолютное большинство лекарств не отпустят без рецепта, это так, но там есть медицина, а у нас ее давно нет.
И эти чуда при власти как всегда начинают копировать у них только небольшую,выгодную им часть организации медицины, бизнеса, жкх и пр. не создав самой системы.

Вы в вопросе сначала разберитесь... Антибиотиками лечат _бактериальную_ пневмонию, развившуюся _на фоне_ коронавирусной инфекции.
И в этом случае человек уже давно не ходок -- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:02

  RomanTik написав:_hunter, язва и холецистит.

Ну, тут да -- не повезло. Но это проблемы из серии "лес рубят -- щепки летят"...
Как-то же "на западе" с этими проблемами справляются...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:13

  _hunter написав:
  RomanTik написав:_hunter, язва и холецистит.

Ну, тут да -- не повезло. Но это проблемы из серии "лес рубят -- щепки летят"...
Как-то же "на западе" с этими проблемами справляются...

что-то много у нас "щепок" получается с этим правительством! Их действия все больше похоже на советы раввина из анекдота:
– Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
– Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
– Что делать?
– Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
– Что делать, ребе?
– Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
– Ребе, все куры сдохли.
– Жалко, у меня было еще столько идей…
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:22

  shapo написав:Вы это нынешним врачам лечащим коронавирус антибиотиками сплошь и рядом расскажите,заодно про протоколы спросите.
То, что ни в одной нормальной стране мира не только антибиотики, но и абсолютное большинство лекарств не отпустят без рецепта, это так, но там есть медицина, а у нас ее давно нет.
И эти чуда при власти как всегда начинают копировать у них только небольшую,выгодную им часть организации медицины, бизнеса, жкх и пр. не создав самой системы.


  _hunter написав:Вы в вопросе сначала разберитесь... Антибиотиками лечат _бактериальную_ пневмонию, развившуюся _на фоне_ коронавирусной инфекции.


Да вы шо, как вы мне в очередной раз глаза открыли.
А как в поликлинике врач отличит вирусную пневмонию от бактериальной не расскажите,знаток протоколов? Когда одна закончилась а вторая началась?


  shapo написав:И в этом случае человек уже давно не ходок -- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют...


Откуда такие "познания"?
В инфекционной больнице практикуете в свободное от форума время имея соответствующее образование?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:25

За каждым чихом к врачу, а он будет выписывать самые дорогие и иностранные по лобби!!!
Хочется пожелать Степанову - что бы он зарабатывал только себе на лекарства!!!!!!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:26

  Галина441 написав:За каждым чихом к врачу, а он будет выписывать самые дорогие и иностранные по лобби!!!


Не мечтайте, выпишит отечественные пустышки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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