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Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:32
RomanTik написав: _hunter написав: RomanTik написав:_hunter
, язва и холецистит.
Ну, тут да -- не повезло. Но это проблемы из серии "лес рубят -- щепки летят"...
Как-то же "на западе" с этими проблемами справляются...
что-то много у нас "щепок" получается с этим правительством! Их действия все больше похоже на советы раввина из анекдота:
...
Я повторюсь на всякий случай: ни в одной цивилизованной стране антибиотики не продаются без рецепта.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:34
shapo написав: shapo написав:Вы это нынешним врачам лечащим коронавирус антибиотиками сплошь и рядом
расскажите,заодно про протоколы спросите.
То, что ни в одной нормальной стране мира не только антибиотики, но и абсолютное большинство лекарств не отпустят без рецепта, это так, но там есть медицина, а у нас ее давно нет.
И эти чуда при власти как всегда начинают копировать у них только небольшую,выгодную им часть организации медицины, бизнеса, жкх и пр. не создав самой системы.
_hunter написав:
Вы в вопросе сначала разберитесь... Антибиотиками лечат _бактериальную_ пневмонию, развившуюся _на фоне_ коронавирусной инфекции.
Да вы шо, как вы мне в очередной раз глаза открыли.А как в поликлинике врач отличит вирусную пневмонию от бактериальной не расскажите
,знаток протоколов? Когда одна закончилась а вторая началась?
Откуда такие "познания"?
shapo написав:
И в этом случае человек уже давно не ходок -- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют...
В инфекционной больнице практикуете в свободное от форума время имея соответствующее образование?
И вам повторю, если с первого раза понять не получилось: _корону_ антибиотиками никто не лечит. Точка.
С какой целью интересуемся?..
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:00
_hunter написав:
Вы в вопросе сначала разберитесь... Антибиотиками лечат _бактериальную_ пневмонию, развившуюся _на фоне_ коронавирусной инфекции.И в этом случае человек уже давно не ходок
-- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют...
_hunter написав:
И вам повторю, если с первого раза понять не получилось: _корону_ антибиотиками никто не лечит. Точка.С какой целью интересуемся?..
Вы противоречите самому себе.
То у вас корону антибиотиками не лечат, то если после нее появляется бактериальная пневмония и врач в поликлинике чудесным образом определил этот момент, то уже и можно.Более того вы даже знаете как при этом чувствует себя пациент.
Вот и интересуюсь откуда у вас такие познания, т.е. из какого протокола,украинского, американского или иного?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:13
shapo написав: _hunter написав:
Вы в вопросе сначала разберитесь... Антибиотиками лечат _бактериальную_ пневмонию, развившуюся _на фоне_ коронавирусной инфекции.И в этом случае человек уже давно не ходок
-- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют...
Вы противоречите самому себе.
_hunter написав:
И вам повторю, если с первого раза понять не получилось: _корону_ антибиотиками никто не лечит. Точка.С какой целью интересуемся?..
То у вас корону антибиотиками не лечат, то если после нее появляется бактериальная пневмония
и врач в поликлинике чудесным образом определил этот момент, то уже и можно.Более того вы даже знаете как при этом чувствует себя пациент.
Вот и интересуюсь откуда у вас такие познания, т.е. из какого протокола,украинского, американского или иного?
Нет: это у вас что-то перемешалось все... Корону антибиотиками не лечат. Бактериальную пневнонию -- лечат. Вторая после первой может появится. Может не появиться.
И, опять же, повторюсь: если дело дошло до тех стадий, когда пора лечить бактериальную пневнонию -- человек уже лежит в больничке. И получить заветный рецепт для него вообще не проблема.
А вот если это другой человек: у которого "какой-то кашель появился" и который слышал "врачи корону антибиотиками лечат -- "пойду-ка куплю антибиотиков -- хуже точно не будет". Вот такому человеку нужно обеспечить максимальное колечество препятствий перед заветной коробочкой...
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