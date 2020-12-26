Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...

Додано: Сер 30 гру, 2020 14:13

shapo написав: _hunter написав: Вы в вопросе сначала разберитесь... Антибиотиками лечат _бактериальную_ пневмонию, развившуюся _на фоне_ коронавирусной инфекции.

И в этом случае человек уже давно не ходок -- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют... Вы в вопросе сначала разберитесь...-- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют...





_hunter написав: И вам повторю, если с первого раза понять не получилось: _корону_ антибиотиками никто не лечит. Точка.С какой целью интересуемся?.. И вам повторю, если с первого раза понять не получилось: _корону_ антибиотиками никто не лечит. Точка.С какой целью интересуемся?..



Вы противоречите самому себе.

То у вас корону антибиотиками не лечат, то если после нее появляется бактериальная пневмония и врач в поликлинике чудесным образом определил этот момент, то уже и можно.Более того вы даже знаете как при этом чувствует себя пациент.

Вот и интересуюсь откуда у вас такие познания, т.е. из какого протокола,украинского, американского или иного? и врач в поликлинике чудесным образом определил этот момент, то уже и можно.Более того вы даже знаете как при этом чувствует себя пациент.Вот и интересуюсь откуда у вас такие познания, т.е. из какого протокола,украинского, американского или иного?

Нет: это у вас что-то перемешалось все... Корону антибиотиками не лечат. Бактериальную пневнонию -- лечат. Вторая после первой может появится. Может не появиться.И, опять же, повторюсь: если дело дошло до тех стадий, когда пора лечить бактериальную пневнонию -- человек уже лежит в больничке. И получить заветный рецепт для него вообще не проблема.А вот если это другой человек: у которого "какой-то кашель появился" и который слышал "врачи корону антибиотиками лечат -- "пойду-ка куплю антибиотиков -- хуже точно не будет". Вот такому человеку нужно обеспечить максимальное колечество препятствий перед заветной коробочкой...