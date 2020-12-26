Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...
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shapo написав:Вы это нынешним врачам лечащим коронавирус антибиотиками сплошь и рядом расскажите,заодно про протоколы спросите. То, что ни в одной нормальной стране мира не только антибиотики, но и абсолютное большинство лекарств не отпустят без рецепта, это так, но там есть медицина, а у нас ее давно нет. И эти чуда при власти как всегда начинают копировать у них только небольшую,выгодную им часть организации медицины, бизнеса, жкх и пр. не создав самой системы.
_hunter написав:Вы в вопросе сначала разберитесь... Антибиотиками лечат _бактериальную_ пневмонию, развившуюся _на фоне_ коронавирусной инфекции.
Да вы шо, как вы мне в очередной раз глаза открыли. А как в поликлинике врач отличит вирусную пневмонию от бактериальной не расскажите,знаток протоколов? Когда одна закончилась а вторая началась?
shapo написав:И в этом случае человек уже давно не ходок -- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют...
Откуда такие "познания"? В инфекционной больнице практикуете в свободное от форума время имея соответствующее образование?
И вам повторю, если с первого раза понять не получилось: _корону_ антибиотиками никто не лечит. Точка.
_hunter написав:Вы в вопросе сначала разберитесь... Антибиотиками лечат _бактериальную_ пневмонию, развившуюся _на фоне_ коронавирусной инфекции. И в этом случае человек уже давно не ходок -- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют...
_hunter написав:И вам повторю, если с первого раза понять не получилось: _корону_ антибиотиками никто не лечит. Точка.С какой целью интересуемся?..
Вы противоречите самому себе. То у вас корону антибиотиками не лечат, то если после нее появляется бактериальная пневмония и врач в поликлинике чудесным образом определил этот момент, то уже и можно.Более того вы даже знаете как при этом чувствует себя пациент. Вот и интересуюсь откуда у вас такие познания, т.е. из какого протокола,украинского, американского или иного?
_hunter написав:Вы в вопросе сначала разберитесь... Антибиотиками лечат _бактериальную_ пневмонию, развившуюся _на фоне_ коронавирусной инфекции. И в этом случае человек уже давно не ходок -- и вопросы "как бы купить антибиотиков без рецепта, да побольше, побольше" его уже давно не волнуют...
_hunter написав:И вам повторю, если с первого раза понять не получилось: _корону_ антибиотиками никто не лечит. Точка.С какой целью интересуемся?..
Вы противоречите самому себе. То у вас корону антибиотиками не лечат, то если после нее появляется бактериальная пневмония и врач в поликлинике чудесным образом определил этот момент, то уже и можно.Более того вы даже знаете как при этом чувствует себя пациент. Вот и интересуюсь откуда у вас такие познания, т.е. из какого протокола,украинского, американского или иного?
Нет: это у вас что-то перемешалось все... Корону антибиотиками не лечат. Бактериальную пневнонию -- лечат. Вторая после первой может появится. Может не появиться. И, опять же, повторюсь: если дело дошло до тех стадий, когда пора лечить бактериальную пневнонию -- человек уже лежит в больничке. И получить заветный рецепт для него вообще не проблема. А вот если это другой человек: у которого "какой-то кашель появился" и который слышал "врачи корону антибиотиками лечат -- "пойду-ка куплю антибиотиков -- хуже точно не будет". Вот такому человеку нужно обеспечить максимальное колечество препятствий перед заветной коробочкой...
shapo написав:Вы противоречите самому себе. То у вас корону антибиотиками не лечат, то если после нее появляется бактериальная пневмония и врач в поликлинике чудесным образом определил этот момент, то уже и можно.Более того вы даже знаете как при этом чувствует себя пациент. Вот и интересуюсь откуда у вас такие познания, т.е. из какого протокола,украинского, американского или иного?
_hunter написав:Нет: это у вас что-то перемешалось все... Корону антибиотиками не лечат. Бактериальную пневнонию -- лечат. Вторая после первой может появится. Может не появиться.
Кто,как и по какому протоколу это определяет?
_hunter написав:И, опять же, повторюсь: если дело дошло до тех стадий, когда пора лечить бактериальную пневнонию -- человек уже лежит в больничке.
shapo написав:Вы противоречите самому себе. То у вас корону антибиотиками не лечат, то если после нее появляется бактериальная пневмония и врач в поликлинике чудесным образом определил этот момент, то уже и можно.Более того вы даже знаете как при этом чувствует себя пациент. Вот и интересуюсь откуда у вас такие познания, т.е. из какого протокола,украинского, американского или иного?
_hunter написав:Нет: это у вас что-то перемешалось все... Корону антибиотиками не лечат. Бактериальную пневнонию -- лечат. Вторая после первой может появится. Может не появиться.
Кто,как и по какому протоколу это определяет?
_hunter написав:И, опять же, повторюсь: если дело дошло до тех стадий, когда пора лечить бактериальную пневнонию -- человек уже лежит в больничке.
Откуда такое убеждение?
Как и в случае с ОСББ -- опять требуется какая-то "бумажка" на то, что вода -- мокрая, а огонь -- горячий. Это общедоступные (хотя теперь начинаю сомневаться) знания: антибиотики на вирусы не действуют.
ПОтому как с сатурацией 80 особо не побегаешь... А если это вопрос про "вильнолюдыну с легким кашлем" -- я там прямо в следующем абзаце написал -- самолечение антибиотиками, как и во всех цивилизованных странах, пора запрещать.
Как и в случае с ОСББ -- опять требуется какая-то "бумажка" на то, что вода -- мокрая, а огонь -- горячий. Это общедоступные (хотя теперь начинаю сомневаться) знания: антибиотики на вирусы не действуют. ПОтому как с сатурацией 80 особо не побегаешь...
Не подозревал, что врачи обучающиеся 6 лет в вузе, 5-6 в интернатуре обладают теми же познаниями что "доступны" для любого умеющего читать. Бумажка в ОСББ это конкретные права и обязанности человека-организации -государства. А протокол лечения это выработанный на данный момент времени утвержденный врачебный устав к лечению конкретного заболевания уклонение от которого в нормальной стране вправо или влево чревато потерей лицензии врача. А здесь всезнайки типа вас искренне уверены что переход вирусной пневмонии в бактериальную происходит при сатурации 80 и не больше