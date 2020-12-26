Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...
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_hunter написав:Опять же -- если мы уже про протоколы лечения заговорили -- они же не "просто так" -- в воздухе витают -- они конкретными врачами к конкретным пациентам применяются? -- не так ли? И если уж пациент таки попал к врачу -- в чем же проблема заполучить вожделенный рецепт?..
... Они обязательны для любого врача при лечении конкретного заболевания у пациента. ...
Ура! -- на третьей странице обсуждения наконец-то (понимаю -- возраст, все такое...) дошло: пациент, которому требуются антибиотики _уже_ находится у врача. Теперь внимание! -- в третий раз задаю все тот же вопрос:
_hunter написав:И если уж пациент таки попал к врачу -- в чем же проблема заполучить вожделенный рецепт?..
или на четвертую страницу идем?..
Примитивный приём с использованием такой же примитивной логики древнего как мир софизма "Я не ем мясо, гусь не ест мясо, я и гусь одинаковы" В возрасте много преимуществ хотя есть и недостатки. С высоты возраста имея врачей родственников в прошлом и в настоящем которые практикуют в нормальной стране оценить такого "знатока" медицины как вы элементарно. О том, что многие украинские врачи лечат коронавирус антибиотиками не имея подтверждения что она перешла в бактериальную пневмонию расскажет тот кто имел с ними несчастье встретиться, и я написал об этом как отрицательном явлении. Вы со своей чушью о сатурации 80 от них далеко не ушли. Так что не лезьте в темы в которых и врачи ещё до конца не разобрались чтобы не выглядеть ещё глупее чем есть на самом деле.
shapo написав:Примитивный приём с использованием такой же примитивной логики древнего как мир софизма "Я не ем мясо, гусь не ест мясо, я и гусь одинаковы" В возрасте много преимуществ хотя есть и недостатки. С высоты возраста имея врачей родственников в прошлом и в настоящем которые практикуют в нормальной стране оценить такого "знатока" медицины как вы элементарно. О том, что многие украинские врачи лечат коронавирус антибиотиками не имея подтверждения что она перешла в бактериальную пневмонию расскажет тот кто имел с ними несчастье встретиться, и я написал об этом как отрицательном явлении. Вы со своей чушью о сатурации 80 от них далеко не ушли. Так что не лезьте в темы в которых и врачи ещё до конца не разобрались чтобы не выглядеть ещё глупее чем есть на самом деле.
Ого! -- умудренный опытом "родственник врачей" придумал свою собственную, не Аристотелеву логику? -- сильно. На софизм с кривыми обобщениями кивать не нужно: спор был именно с утверждением "антибиотиками корону не лечат"...
Так это, ответ на вопрос -- с которого это переписка на уже 4 страницы началась: "в чем проблема, находясь у врача, получить рецепт" будет? -- или память опять подвела? -- забылся вопрос...