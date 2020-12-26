Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...

Додано: Сер 30 гру, 2020 20:45

_hunter написав: shapo написав: _hunter написав: ОК: требую любой документ, подтверждающий, что любой антибиотик действует на любой вирус (не обязательно на корону). ОК: требую любой документ, подтверждающий, что любой антибиотик действует на любой вирус (не обязательно на корону).

Это к чему?

Где я подобный бред писал?

Это к чему?

Да вот же -- или память подводит?..



shapo написав: _hunter написав: Это общедоступные (хотя теперь начинаю сомневаться) знания: антибиотики на вирусы не действуют.

Это общедоступные (хотя теперь начинаю сомневаться) знания: антибиотики на вирусы не действуют.

Не подозревал, что врачи обучающиеся 6 лет в вузе, 5-6 в интернатуре обладают теми же познаниями что "доступны" для любого умеющего ... Не подозревал, что врачи обучающиеся 6 лет в вузе, 5-6 в интернатуре обладают теми же познаниями что "доступны" для любого умеющего ...

Идет отрицания утверждения "антибиотики на вирусы не действуют" -- откуда вывод "есть антибиотики, действующие на вирусы". Вот подтверждение этого утверждения я и прошу.



Вот утверждение, что корону антибиотиками лечат:

shapo написав: ... врачам лечащим коронавирус антибиотиками ... ... врачам лечащим коронавирус антибиотиками ...

-- тоже хотелось бы подтверждение увидеть.





shapo написав: _hunter написав: Опять же -- если мы уже про протоколы лечения заговорили -- они же не "просто так" -- в воздухе витают -- они конкретными врачами к конкретным пациентам применяются? -- не так ли?

И если уж пациент таки попал к врачу -- в чем же проблема заполучить вожделенный рецепт?.. Опять же -- если мы уже про протоколы лечения заговорили -- они же не "просто так" -- в воздухе витают -- они конкретными врачами к конкретным пациентам применяются? -- не так ли?

...

Они обязательны для любого врача при лечении конкретного заболевания у пациента.

...

...Онипри лечении конкретного заболевания у...

Ура! -- на третьей странице обсуждения наконец-то (понимаю -- возраст, все такое...) дошло: пациент, которому требуются антибиотики _уже_ находится у врача.

Теперь внимание! -- в третий раз задаю все тот же вопрос:

_hunter написав: И если уж пациент таки попал к врачу -- в чем же проблема заполучить вожделенный рецепт?.. И если уж пациент таки попал к врачу -- в чем же проблема заполучить вожделенный рецепт?..

или на четвертую страницу идем?.. Да вот же -- или память подводит?..Идет отрицания утверждения "антибиотики на вирусы не действуют" -- откуда вывод "есть антибиотики, действующие на вирусы". Вот подтверждение этого утверждения я и прошу.Вот утверждение, что корону антибиотиками лечат:-- тоже хотелось бы подтверждение увидеть.Ура! -- на третьей странице обсуждения наконец-то (понимаю -- возраст, все такое...) дошло: пациент, которому требуются антибиотики _уже_ находится у врача.Теперь внимание! -- в третий раз задаю все тот же вопрос:или на четвертую страницу идем?..

Примитивный приём с использованием такой же примитивной логики древнего как мир софизма "Я не ем мясо, гусь не ест мясо, я и гусь одинаковы"В возрасте много преимуществ хотя есть и недостатки.С высоты возраста имея врачей родственников в прошлом и в настоящем которые практикуют в нормальной стране оценить такого "знатока" медицины как вы элементарно.О том, что многие украинские врачи лечат коронавирус антибиотиками не имея подтверждения что она перешла в бактериальную пневмонию расскажет тот кто имел с ними несчастье встретиться, и я написал об этом как отрицательном явлении. Вы со своей чушью о сатурации 80 от них далеко не ушли.Так что не лезьте в темы в которых и врачи ещё до конца не разобрались чтобы не выглядеть ещё глупее чем есть на самом деле.