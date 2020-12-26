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Продаж антибіотиків виключно
за е-рецептом можуть...

Продаж антибіотиків виключно за е-рецептом можуть...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:45

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:ОК: требую любой документ, подтверждающий, что любой антибиотик действует на любой вирус (не обязательно на корону).

Это к чему?
Где я подобный бред писал?

Да вот же -- или память подводит?..

  shapo написав:
  _hunter написав:Это общедоступные (хотя теперь начинаю сомневаться) знания: антибиотики на вирусы не действуют.

Не подозревал, что врачи обучающиеся 6 лет в вузе, 5-6 в интернатуре обладают теми же познаниями что "доступны" для любого умеющего ...

Идет отрицания утверждения "антибиотики на вирусы не действуют" -- откуда вывод "есть антибиотики, действующие на вирусы". Вот подтверждение этого утверждения я и прошу.

Вот утверждение, что корону антибиотиками лечат:
  shapo написав:... врачам лечащим коронавирус антибиотиками ...

-- тоже хотелось бы подтверждение увидеть.


  shapo написав:
  _hunter написав:Опять же -- если мы уже про протоколы лечения заговорили -- они же не "просто так" -- в воздухе витают -- они конкретными врачами к конкретным пациентам применяются? -- не так ли?
И если уж пациент таки попал к врачу -- в чем же проблема заполучить вожделенный рецепт?..

...
Они обязательны для любого врача при лечении конкретного заболевания у пациента.
...

Ура! -- на третьей странице обсуждения наконец-то (понимаю -- возраст, все такое...) дошло: пациент, которому требуются антибиотики _уже_ находится у врача.
Теперь внимание! -- в третий раз задаю все тот же вопрос:
  _hunter написав:И если уж пациент таки попал к врачу -- в чем же проблема заполучить вожделенный рецепт?..

или на четвертую страницу идем?..

Примитивный приём с использованием такой же примитивной логики древнего как мир софизма "Я не ем мясо, гусь не ест мясо, я и гусь одинаковы"
В возрасте много преимуществ хотя есть и недостатки.
С высоты возраста имея врачей родственников в прошлом и в настоящем которые практикуют в нормальной стране оценить такого "знатока" медицины как вы элементарно.
О том, что многие украинские врачи лечат коронавирус антибиотиками не имея подтверждения что она перешла в бактериальную пневмонию расскажет тот кто имел с ними несчастье встретиться, и я написал об этом как отрицательном явлении. Вы со своей чушью о сатурации 80 от них далеко не ушли.
Так что не лезьте в темы в которых и врачи ещё до конца не разобрались чтобы не выглядеть ещё глупее чем есть на самом деле.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:47

  shapo написав:Примитивный приём с использованием такой же примитивной логики древнего как мир софизма "Я не ем мясо, гусь не ест мясо, я и гусь одинаковы"
В возрасте много преимуществ хотя есть и недостатки.
С высоты возраста имея врачей родственников в прошлом и в настоящем которые практикуют в нормальной стране оценить такого "знатока" медицины как вы элементарно.
О том, что многие украинские врачи лечат коронавирус антибиотиками не имея подтверждения что она перешла в бактериальную пневмонию расскажет тот кто имел с ними несчастье встретиться, и я написал об этом как отрицательном явлении. Вы со своей чушью о сатурации 80 от них далеко не ушли.
Так что не лезьте в темы в которых и врачи ещё до конца не разобрались чтобы не выглядеть ещё глупее чем есть на самом деле.

Ого! -- умудренный опытом "родственник врачей" придумал свою собственную, не Аристотелеву логику? -- сильно.
На софизм с кривыми обобщениями кивать не нужно: спор был именно с утверждением "антибиотиками корону не лечат"...

Так это, ответ на вопрос -- с которого это переписка на уже 4 страницы началась: "в чем проблема, находясь у врача, получить рецепт" будет? -- или память опять подвела? -- забылся вопрос...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:52

  _hunter написав:
  shapo написав:Примитивный приём с использованием такой же примитивной логики древнего как мир софизма "Я не ем мясо, гусь не ест мясо, я и гусь одинаковы"
В возрасте много преимуществ хотя есть и недостатки.
С высоты возраста имея врачей родственников в прошлом и в настоящем которые практикуют в нормальной стране оценить такого "знатока" медицины как вы элементарно.
О том, что многие украинские врачи лечат коронавирус антибиотиками не имея подтверждения что она перешла в бактериальную пневмонию расскажет тот кто имел с ними несчастье встретиться, и я написал об этом как отрицательном явлении. Вы со своей чушью о сатурации 80 от них далеко не ушли.
Так что не лезьте в темы в которых и врачи ещё до конца не разобрались чтобы не выглядеть ещё глупее чем есть на самом деле.

Ого! -- умудренный опытом "родственник врачей" придумал свою собственную, не Аристотелеву логику? -- сильно.
На софизм с кривыми обобщениями кивать не нужно: спор был именно с утверждением "антибиотиками корону не лечат"...

Так это, ответ на вопрос -- с которого это переписка на уже 4 страницы началась: "в чем проблема, находясь у врача, получить рецепт" будет? -- или память опять подвела? -- забылся вопрос...


Что ж ты не с Платона начал если решил блеснуть познаниями в философии и видах логики?
Родственник врача практикующего в нормальной стране в отличие от тебя для которого украинское здравоохранение как и украинская власть что-то стоит может оценить эту систему здравоохранения, а с семейными врачами выписывающих е-рецепты на медикаменты которых или нет в аптеке, или это украинские пустышки пришлось столкнуться самому.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1234
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