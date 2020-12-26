В Україні з 1 січня зростуть тарифи на послуги 17 газорозподільчих компаній.
Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи 17 облгазів (список).
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:12
В Україні підвищили тарифи 17 облгазів (список)
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Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи 17 облгазів (список).
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:12
Покупаем газ у кого захотим. Ага?
С электричеством вообще хохма.
Если бы не убрали льготные 100кВт, то повысилось в 2,5 раза.
Они наверно думают что народ точно не у своем уме.
И тут досягнення.
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:28
Газ как товар да. Распределение как услугу нет. У нас распределение около 7% в общей стоимости.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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