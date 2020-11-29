Українцям пояснили, що отримувачі пенсій можуть розраховувати на підвищення до виплат за проживання в гірській місцевості.
Дивися повний текст Пенсіонерам розповіли, хто має право на 20% надбавку.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:18
Пенсіонерам розповіли, хто має право на 20% надбавку
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Дивися повний текст Пенсіонерам розповіли, хто має право на 20% надбавку.
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:18
Схоже всі "бідні" судді, прокурори, менти, депутати вже придбали будиночки в горах і для збільшення собі пенсій вирішили "протягнути" такий закон. Ну "епоха зубожіння" ж закінчилася. "Спасіба.Все свабодньі."
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