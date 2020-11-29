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Пенсіонерам розповіли, хто
має право на 20% надбавку

Пенсіонерам розповіли, хто має право на 20% надбавку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:18

Пенсіонерам розповіли, хто має право на 20% надбавку

Пропонуємо до обговорення:
Українцям пояснили, що отримувачі пенсій можуть розраховувати на підвищення до виплат за проживання в гірській місцевості.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:18

Схоже всі "бідні" судді, прокурори, менти, депутати вже придбали будиночки в горах і для збільшення собі пенсій вирішили "протягнути" такий закон. Ну "епоха зубожіння" ж закінчилася. "Спасіба.Все свабодньі."
daonet
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