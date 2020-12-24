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Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 гру, 2020 10:44
Пропонуємо до обговорення:
В 1 січня 2021 року встановлено ціну 1,68 грн за кВт-годину.
Дивися повний текст Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для населення з січня 2021 року
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:45
То есть, с 1 апреля цена ещё в 2 раза вырастет?
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N0mad
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:51
Кому они служат эти слуги?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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