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Кабмін скасував пільгову
ціну на електроенергію для...

Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:44

Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...

Пропонуємо до обговорення:
В 1 січня 2021 року встановлено ціну 1,68 грн за кВт-годину.

Дивися повний текст Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для населення з січня 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:45

То есть, с 1 апреля цена ещё в 2 раза вырастет?
N0mad
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:51

Кому они служат эти слуги?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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