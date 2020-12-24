В 1 січня 2021 року встановлено ціну 1,68 грн за кВт-годину.
Дивися повний текст Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для населення з січня 2021 року.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 10:44
Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для населення з січня 2021 року.
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:36
РОЗЧАРУВАННЯ 2020
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:38
Этот вопрос к Байдену и Соросу.
Лично мое мнение - Американской демократии служат.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:40
Т.е. одним распоряжением Правительство заставило КАЖДУЮ семью платить в месяц +78 грн. Итого, примерно + 1 000 000 000 грн в месяц. Вдумайтесь! Они с одной стороны кричат из каждого телевизора какие они молодцы, что продали кучу спиртзаводов за 1 млрд грн, так то РАЗОВО, а тут тихо и незаметно КАЖДЫЙ МЕСЯЦ будем им платить +миллиард грн.
Браво, слуги!
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:42
Раньше Янек щипал только жирных котов а эти реформаторы кроме как доить нищее население ничему так и не научились...
Додано: Вів 29 гру, 2020 11:56
Значит солнечные панели станут ещё выгоднее.
Надо докупать панелей, и думать об аккумуляторах...
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:03
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