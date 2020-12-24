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Кабмін скасував пільгову
ціну на електроенергію для...

Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:44

Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...

Пропонуємо до обговорення:
В 1 січня 2021 року встановлено ціну 1,68 грн за кВт-годину.

Дивися повний текст Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для населення з січня 2021 року.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:45

То есть, с 1 апреля цена ещё в 2 раза вырастет?
N0mad
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 10:51

Кому они служат эти слуги?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:21

чего ещё ждать от антинародной власти...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:36

РОЗЧАРУВАННЯ 2020

  Investor_K написав:Кому они служат эти слуги?

ТОЧНО не народу :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:38

  Investor_K написав:Кому они служат эти слуги?

Этот вопрос к Байдену и Соросу.
Лично мое мнение - Американской демократии служат.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:40

Т.е. одним распоряжением Правительство заставило КАЖДУЮ семью платить в месяц +78 грн. Итого, примерно + 1 000 000 000 грн в месяц. Вдумайтесь! Они с одной стороны кричат из каждого телевизора какие они молодцы, что продали кучу спиртзаводов за 1 млрд грн, так то РАЗОВО, а тут тихо и незаметно КАЖДЫЙ МЕСЯЦ будем им платить +миллиард грн.
Браво, слуги!
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:42

Раньше Янек щипал только жирных котов а эти реформаторы кроме как доить нищее население ничему так и не научились...
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:56

Значит солнечные панели станут ещё выгоднее.
Надо докупать панелей, и думать об аккумуляторах...
N0mad
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:03

  N0mad написав:Значит солнечные панели станут ещё выгоднее.
Надо докупать панелей, и думать об аккумуляторах...


Підтримую. Газ на***. Електрика на***. Промисловість на***. Люди з України на***. Дике поле. :D
Українець
 
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