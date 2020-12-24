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Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:11
Пока рижое чудовище будет управлять всякими ДТЕКами у нас в стране, такое будет продолжаться. Выслать его в рашку, пусть там заводы строит.
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Rainbow
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:17
Українець написав:
Підтримую. Газ на***
Газом я уже пару лет не пользуюсь. Электричеством дешевле получается. После подорожания - надо считать, но ясно, что панелей докупить не помешает.
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N0mad
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