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Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:11
Пока рижое чудовище будет управлять всякими ДТЕКами у нас в стране, такое будет продолжаться. Выслать его в рашку, пусть там заводы строит.
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Rainbow
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:17
Українець написав:
Підтримую. Газ на***
Газом я уже пару лет не пользуюсь. Электричеством дешевле получается. После подорожания - надо считать, но ясно, что панелей докупить не помешает.
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N0mad
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:44
Кому служит ета власть? Ахметову, Коломойскому и Путину? Другого обяснения я не вижу
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fiona98
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:56
Это называется иначе:
Зеленский поднял цену на электроэнергию в два раза для бедных, и экономных.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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zloy_ukr
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