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Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:11
Пока рижое чудовище будет управлять всякими ДТЕКами у нас в стране, такое будет продолжаться. Выслать его в рашку, пусть там заводы строит.
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Rainbow
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:17
Українець написав:
Підтримую. Газ на***
Газом я уже пару лет не пользуюсь. Электричеством дешевле получается. После подорожания - надо считать, но ясно, что панелей докупить не помешает.
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N0mad
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:44
Кому служит ета власть? Ахметову, Коломойскому и Путину? Другого обяснения я не вижу
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fiona98
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:56
Это называется иначе:
Зеленский поднял цену на электроэнергию в два раза для бедных, и экономных.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 29 гру, 2020 14:39
Не понимаю чем плохо платить рыночную цену. Она и так платится, только через непрозрачные дотации производителям энергии. Я за рыночную цену.
Да, да - геноцид и зрада.
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yanchuk_vadim
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Додано: Вів 29 гру, 2020 14:45
yanchuk_vadim написав:
Не понимаю чем плохо платить рыночную цену.
Плохо, так как рынка нет по сути. Пришла команда "отменить низкую цену с нового года" - отменили. А если бы можно было на выбор купить электроэнергию у атомки или у ТЭЦ или у зелёнки - вот тогда был бы рынок.
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N0mad
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Додано: Вів 29 гру, 2020 14:46
Це логічно, не може електрика бути в десять разів дешевша, ніж в Європі. Наступним буде громадський транспорт - наразі у нас в 15-20 разів проїзд дешевше, ніж на Заході - як таке можливо?
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espanol
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Додано: Вів 29 гру, 2020 14:52
espanol написав:
Це логічно, не може електрика бути в десять разів дешевша, ніж в Європі. Наступним буде громадський транспорт - наразі у нас в 15-20 разів проїзд дешевше, ніж на Заході - як таке можливо?
а логично получать в ДЕСЯТЬ раз меньше чем в гейропе?
так можно?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:04
Не забудем. Не простим. Только если одновременно снизят подоходный и НДС !!!
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sveneld83
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:17
espanol написав:
Це логічно, не може електрика бути в десять разів дешевша, ніж в Європі. Наступним буде громадський транспорт - наразі у нас в 15-20 разів проїзд дешевше, ніж на Заході - як таке можливо?
Ух, а де Ваша логіка на рахунок зеленої енергії. Чи логіка однобічно олігархічна???
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Українець
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