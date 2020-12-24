Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...

Додано: Вів 29 гру, 2020 15:40

espanol написав: Це логічно, не може електрика бути в десять разів дешевша, ніж в Європі. Наступним буде громадський транспорт - наразі у нас в 15-20 разів проїзд дешевше, ніж на Заході - як таке можливо? Це логічно, не може електрика бути в десять разів дешевша, ніж в Європі. Наступним буде громадський транспорт - наразі у нас в 15-20 разів проїзд дешевше, ніж на Заході - як таке можливо?

Не мелите чушь насчет транспорта! может по сравнению с Лондоном, Цюрихом, Мюнхеном и есть десятикратная разница. Но по сравнению с Прагой, Будапештом и Варшавой разница всего 2-3 раза. При этом у нас сел в автобус на Березняках заплатил 8грн, проехал 15 минут до Левобережки - опять заплатил 8 грн в метро. проехал в метро до Вокзальной. пересел на автобус до Севастопольской площади - еще 8 грн. итого 24грн. В пути около часа (если нет пробок). а в европейских городах ты платишь не за 1 поездку, а время. В той же Праге - 24 кроны (31грн) за 30 минут на любом транспорте, и 32 кроны (40грн) за 90минут. В Варшаве помоему еще дешевле. И вот когда ты посчитаешь свои пересадки - то окажется, что не сильно у нас и дешево. А самый прикол - это месячные абонементы. У насбезлимит - раньше стоил 1500грн, сейчас не знаю. А в Праге - 550 крон (715грн). В Варшаве - около 1100 грн. При этом если ты официально зарегистрирован и платишь налоги - можно получить картку варшавянина со скидкой 50%.И это ж надо понимать, что там водитель автобуса получает под 1000евро. А может и больше.Уверен, что и со стоимостью коммуналки у них не всё так просто как нам кажется - в одном месте может и платишь дофига, но в другом значит и получаешь больше и лучше