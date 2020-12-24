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Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:18
espanol написав:
Це логічно, не може електрика бути в десять разів дешевша, ніж в Європі. Наступним буде громадський транспорт - наразі у нас в 15-20 разів проїзд дешевше, ніж на Заході - як таке можливо?
Не нужно сравнивать огрызки с яблоками.
Гнилой Запад находится совсем иной системе измерения.
Давайте лучше предложим Западу получать там наши зарплаты. И расскажем им что не нужно ныть, люди и на такие зарплаты умудряются сводить концы с концами. Как вам предложение? Вы же не дурак, знаете что пишите. Так не надо и других дураками считать.
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Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:29
zloy_ukr написав:
Это называется иначе:Зеленский
поднял цену на электроэнергию в два раза
для бедных, и экономных.
На Новый год пора запиливать флешмоб с нецензурным пальцем на фоне выступления Президента. Креативно и массово, чтобы до печенок дошло.
Шарик - ты балбес!(С)
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:40
espanol написав:
Це логічно, не може електрика бути в десять разів дешевша, ніж в Європі. Наступним буде громадський транспорт - наразі у нас в 15-20 разів проїзд дешевше, ніж на Заході - як таке можливо?
Не мелите чушь насчет транспорта! может по сравнению с Лондоном, Цюрихом, Мюнхеном и есть десятикратная разница. Но по сравнению с Прагой, Будапештом и Варшавой разница всего 2-3 раза. При этом у нас сел в автобус на Березняках заплатил 8грн, проехал 15 минут до Левобережки - опять заплатил 8 грн в метро. проехал в метро до Вокзальной. пересел на автобус до Севастопольской площади - еще 8 грн. итого 24грн. В пути около часа (если нет пробок). а в европейских городах ты платишь не за 1 поездку, а время. В той же Праге - 24 кроны (31грн) за 30 минут на любом транспорте, и 32 кроны (40грн) за 90минут. В Варшаве помоему еще дешевле. И вот когда ты посчитаешь свои пересадки - то окажется, что не сильно у нас и дешево. А самый прикол - это месячные абонементы. У нас
безлимит - раньше стоил 1500грн, сейчас не знаю. А в Праге - 550 крон (715грн). В Варшаве - около 1100 грн. При этом если ты официально зарегистрирован и платишь налоги - можно получить картку варшавянина со скидкой 50%.
И это ж надо понимать, что там водитель автобуса получает под 1000евро. А может и больше.
Уверен, что и со стоимостью коммуналки у них не всё так просто как нам кажется - в одном месте может и платишь дофига, но в другом значит и получаешь больше и лучше
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:34
espanol написав:
Це логічно, не може електрика бути в десять разів дешевша, ніж в Європі. Наступним буде громадський транспорт - наразі у нас в 15-20 разів проїзд дешевше, ніж на Заході - як таке можливо?
8 * 15-20 = 120-160 грн. - это в каких странах разовая поездка больше 4 евро?
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:34
Ср зп США 110 000 грн. ЗП германии 130 000 грн. Тут даже нечего спорить страна в такой ж*** что ж*** стране И у клоуна есть план - поднять цену для тех кто найменьше потребляет ээ т.е. для холопов ну очень даже смешто просто огонь
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