|
|
|
Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:34
espanol написав:
Це логічно, не може електрика бути в десять разів дешевша, ніж в Європі. Наступним буде громадський транспорт - наразі у нас в 15-20 разів проїзд дешевше, ніж на Заході - як таке можливо?
8 * 15-20 = 120-160 грн. - это в каких странах разовая поездка больше 4 евро?
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5189
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 825 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:34
Ср зп США 110 000 грн. ЗП германии 130 000 грн. Тут даже нечего спорить страна в такой ж*** что ж*** стране И у клоуна есть план - поднять цену для тех кто найменьше потребляет ээ т.е. для холопов ну очень даже смешто просто огонь
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:08
Cхемы угольного ограбления украинского бюджета удивительно примитивны - добыча угля с диким процентом убыточности, использование этого угля для электрогенерации на угольных электростанциях. дикие цены на электроэнергию и система бюджетной дотации прямо переливающая огромные суммы из бюджета в карман владельцев схемы. При этом имеющиеся гидро- и атомная энергогенерация используется на низких уровнях исключительно для страховочной стабилизации энергосистеммы.
В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине.
Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2734
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:13
Народ, піднімаймося проти цих виродків!!!
Всі на Майдан!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 2734
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:24
p_a_l написав: Investor_K написав:
Кому они служат эти слуги?
Этот вопрос к Байдену и Соросу.
Лично мое мнение - Американской демократии служат.
Так вроде ж в марте соросят повыгоняли и набрали ахметят.
-
Ragnar
-
-
- Повідомлень: 490
- З нами з: 15.08.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:46
N0mad написав: Українець написав:
Підтримую. Газ на***
Газом я уже пару лет не пользуюсь. Электричеством дешевле получается. После подорожания - надо считать, но ясно, что панелей докупить не помешает.
А с середины октября по март чем греетесь и светите-дрова или уголь?
И какой регион?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 398
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 гру, 2020 20:00
Повышение - эти была шутка, перенесли повышение на 31 марта 2021 года.
Чтобы смеялись дважды, и одновременно: повышение + первое апреля.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 1328
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|