Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...

Додано: Вів 29 гру, 2020 22:54

как-то хочется понять в чем виноват Зеленский. Я не приверженец, но есть же логика, статистика. Посмотрел статистику повышения тарифа.

2013 - 0,2592 / 0,3372 грн

2014 - 0,3084 / 0,4194

2015 апрель - 0,366 / 0,63

2015 октябрь - 0,456 / 0,789

2016 март - 0,57 / 0,99

2016 сентябрь - 0,714 / 1,29

2017 март - 0,90 / 1,68

Поднимали тариф 6 раз! Вырос за 4 года в 3/5 раз. Даже доллар в 5 раз не вырос.

Ребята, ну мы ж не русские, которые свято верят в царя-батюшку. При такой концепции ничего не поменяется - выгонем Зелю поставим хуелю. А тарифы у Ахметова будут продолжать подниматься. И воровать наши же деньги из бюджета не перестанут.

От каждого из нас зависит, как мы живем в своей стране, а не только от Зеленского или Ахметова.

Если хотите что-то проверить, поменять - есть же депутаты, которых вы избираете, они представляют ваши интересы. Придите к своему депутату, скажите, что ждете от него. Пусть идут работают, проверяют обоснованность поднятия. Зачем столько грязи лить? Флешмобы с пальцем... На голову не налазит. Исключительно две мысли - или тупость человеческая или платят за такую хрень. А мы народ не брезгливый. Заплатили - Яныка пойдем выбирать...

Пока народ не поумнеет, ничего не изменится.