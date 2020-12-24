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Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:34
espanol написав:
Це логічно, не може електрика бути в десять разів дешевша, ніж в Європі. Наступним буде громадський транспорт - наразі у нас в 15-20 разів проїзд дешевше, ніж на Заході - як таке можливо?
8 * 15-20 = 120-160 грн. - это в каких странах разовая поездка больше 4 евро?
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Тракторист
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:08
Cхемы угольного ограбления украинского бюджета удивительно примитивны - добыча угля с диким процентом убыточности, использование этого угля для электрогенерации на угольных электростанциях. дикие цены на электроэнергию и система бюджетной дотации прямо переливающая огромные суммы из бюджета в карман владельцев схемы. При этом имеющиеся гидро- и атомная энергогенерация используется на низких уровнях исключительно для страховочной стабилизации энергосистеммы.
В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине.
Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
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change_pm
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:13
Народ, піднімаймося проти цих виродків!!!
Всі на Майдан!
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change_pm
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:24
p_a_l написав: Investor_K написав:
Кому они служат эти слуги?
Этот вопрос к Байдену и Соросу.
Лично мое мнение - Американской демократии служат.
Так вроде ж в марте соросят повыгоняли и набрали ахметят.
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Ragnar
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Додано: Вів 29 гру, 2020 18:46
N0mad написав: Українець написав:
Підтримую. Газ на***
Газом я уже пару лет не пользуюсь. Электричеством дешевле получается. После подорожания - надо считать, но ясно, что панелей докупить не помешает.
А с середины октября по март чем греетесь и светите-дрова или уголь?
И какой регион?
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drevlyanin
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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:00
"Кабмин отложил на три месяца повышение тарифа на электричество, но отменил льготные 100 киловатт"
Повышения еще небыло. Повышение - это была шутка, перенесли повышение на 31 марта 2021 года.
Чтобы смеялись дважды, и одновременно: повышение + первое апреля.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:41
yanchuk_vadim написав:
Не понимаю чем плохо платить рыночную цену. Она и так платится, только через непрозрачные дотации производителям энергии. Я за рыночную цену.
Да, да - геноцид и зрада.
Конечно всё норм. Теперь будете и рыночную цену платить и дотации из бюджета "альтернативно одарённым" рыжим останутся. Или сумлеваетесь?
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drevlyanin
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:54
как-то хочется понять в чем виноват Зеленский. Я не приверженец, но есть же логика, статистика. Посмотрел статистику повышения тарифа.
2013 - 0,2592 / 0,3372 грн
2014 - 0,3084 / 0,4194
2015 апрель - 0,366 / 0,63
2015 октябрь - 0,456 / 0,789
2016 март - 0,57 / 0,99
2016 сентябрь - 0,714 / 1,29
2017 март - 0,90 / 1,68
Поднимали тариф 6 раз! Вырос за 4 года в 3/5 раз. Даже доллар в 5 раз не вырос.
Ребята, ну мы ж не русские, которые свято верят в царя-батюшку. При такой концепции ничего не поменяется - выгонем Зелю поставим хуелю. А тарифы у Ахметова будут продолжать подниматься. И воровать наши же деньги из бюджета не перестанут.
От каждого из нас зависит, как мы живем в своей стране, а не только от Зеленского или Ахметова.
Если хотите что-то проверить, поменять - есть же депутаты, которых вы избираете, они представляют ваши интересы. Придите к своему депутату, скажите, что ждете от него. Пусть идут работают, проверяют обоснованность поднятия. Зачем столько грязи лить? Флешмобы с пальцем... На голову не налазит. Исключительно две мысли - или тупость человеческая или платят за такую хрень. А мы народ не брезгливый. Заплатили - Яныка пойдем выбирать...
Пока народ не поумнеет, ничего не изменится.
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boyko275
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:51
boyko275 Если так будет продолжатся, то Зеленского назад даже в комики не возьмут. Исключение: поржать на корпоративе с бывшего президента.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 30 гру, 2020 11:11
Investor_K написав:
Кому они служат эти слуги?
Бонусам и зарплате для мамы. Но этот хнырь ныкает бабло от мамы.
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Ratatui
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