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Кабмін скасував пільгову
ціну на електроенергію для...

Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:12

  boyko275 написав:как-то хочется понять в чем виноват Зеленский. Я не приверженец, но есть же логика, статистика. Посмотрел статистику повышения тарифа.
2013 - 0,2592 / 0,3372 грн
2014 - 0,3084 / 0,4194
2015 апрель - 0,366 / 0,63
2015 октябрь - 0,456 / 0,789
2016 март - 0,57 / 0,99
2016 сентябрь - 0,714 / 1,29
2017 март - 0,90 / 1,68
Поднимали тариф 6 раз! Вырос за 4 года в 3/5 раз. Даже доллар в 5 раз не вырос.
Ребята, ну мы ж не русские, которые свято верят в царя-батюшку. При такой концепции ничего не поменяется - выгонем Зелю поставим хуелю. А тарифы у Ахметова будут продолжать подниматься. И воровать наши же деньги из бюджета не перестанут.
От каждого из нас зависит, как мы живем в своей стране, а не только от Зеленского или Ахметова.
Если хотите что-то проверить, поменять - есть же депутаты, которых вы избираете, они представляют ваши интересы. Придите к своему депутату, скажите, что ждете от него. Пусть идут работают, проверяют обоснованность поднятия. Зачем столько грязи лить? Флешмобы с пальцем... На голову не налазит. Исключительно две мысли - или тупость человеческая или платят за такую хрень. А мы народ не брезгливый. Заплатили - Яныка пойдем выбирать...
Пока народ не поумнеет, ничего не изменится.


Ваши предложения господин Ермак?
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