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Мінцифри готує запуск реєстрації та зняття з реєстрації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 гру, 2020 12:08
Пропонуємо до обговорення:
Уряд схвалив відповідну Постанову, якою започатковує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі.
Дивися повний текст Мінцифри готує запуск реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання онлайн
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Додано: Вів 29 гру, 2020 12:08
Минцифры молодци!
Еще бы разрешили делиться техпаспортом в Дия с другими лицами.
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