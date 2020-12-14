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Мінцифри готує запуск реєстрації
та зняття з реєстрації...

Мінцифри готує запуск реєстрації та зняття з реєстрації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:08

Мінцифри готує запуск реєстрації та зняття з реєстрації...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд схвалив відповідну Постанову, якою започатковує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі.

Дивися повний текст Мінцифри готує запуск реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:08

Минцифры молодци!
Еще бы разрешили делиться техпаспортом в Дия с другими лицами.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:25

Rainbow так уже :) Це називається - належний користувач. Оформлення заявки робиться через особистий кабінет водія, і при схвалені - у такого користувача в Дії відображається техпаспорт :)
v_golub
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:36

Мінцифри + Федорів = топчики!


https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo ... ni-proekti :!: :!:
+50грн !
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greenozon
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