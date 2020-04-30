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Польща оновила правила
в’їзду для українців

Польща оновила правила в’їзду для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:21

Польща оновила правила в’їзду для українців

Пропонуємо до обговорення:
З понеділка, 28 грудня, Польща оновлює правила в’їзду для громадян України на свою територію.

Дивися повний текст Польща оновила правила в’їзду для українців.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:21

я так понял, что безвиз отменили...
gento44
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