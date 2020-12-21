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У Міненерго пояснили зростання
тарифів на електроенергію...

У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:14

У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...

Пропонуємо до обговорення:
Постанову про зростання тарифів на е/е прийнято для того, аби уникнути стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня.

Дивися повний текст У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію для населення.
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