Постанову про зростання тарифів на е/е прийнято для того, аби уникнути стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня.
Дивися повний текст У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію для населення.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:14
У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...
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Дивися повний текст У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію для населення.
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:14
Яка турбота, Яка турбота. Типу пастух приходить до овець перед зимою і каже ми вас пострижем, а то вам тяжко ходити буде зимою.
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