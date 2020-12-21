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У Міненерго пояснили зростання
тарифів на електроенергію...

У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:14

У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...

Пропонуємо до обговорення:
Постанову про зростання тарифів на е/е прийнято для того, аби уникнути стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня.

Дивися повний текст У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:14

Яка турбота, Яка турбота. Типу пастух приходить до овець перед зимою і каже ми вас пострижем, а то вам тяжко ходити буде зимою.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:16

ЗЕ - ПНХ
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:23

прибыльнее конторы чем облэнерно в стране не существует. Акции ейпл и тесла со всякими биткоинами курят в сторонке.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:35

Что-то придумывают, мутят, крутят, с одной целью содрать побольше денег с народу, т.к. экономику убили и остаётся только простой народ, который и обдирают как липку.
parus1952
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:06

Зелю на нари!!!! Імпічмент ворюге!

Cхемы угольного ограбления украинского бюджета удивительно примитивны - добыча угля с диким процентом убыточности, использование этого угля для электрогенерации на угольных электростанциях. дикие цены на электроэнергию и система бюджетной дотации прямо переливающая огромные суммы из бюджета в карман владельцев схемы. При этом имеющиеся гидро- и атомная энергогенерация используется на низких уровнях исключительно для страховочной стабилизации энергосистеммы.

В 2017 году схема была блокирована. Цены стабилизировались, уровень неугольной генерации постепенно стал ведущим в обеспечении, заключены договоры о поставках атомных ТВЭЛов с Westinghouse. Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины поручено провести анализ целесообразности создания в стране собственного производства ЯТ. "Энергоатом" получил от Westinghouse предложение относительно предварительного технико-экономического исследования конструкции и технологии производства топливных сборок ВВЭР-1000 в Украине.

Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:10

устранение льготной цены до 100 кВт*ч - это увеличение платежей нищим населением примерно на 1 млрд. грн. каждый месяц (78 грн. с одного домохозяйства)...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:10

  antey1969 написав:ЗЕ - ПНХ

Зелю - Геть! Імпічмент!!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:12

Re: У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію

Народ, піднімаймося проти цих виродків!!!
Всі на Майдан!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:17

  change_pm написав:Народ, піднімаймося проти цих виродків!!!
Всі на Майдан!

украинские майданы проводяться только полсе одобрения посольства США... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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