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У Міненерго пояснили зростання
тарифів на електроенергію...

У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:34

Газ + , электроэнергия +, вода .., ну она менее заметна, но думаю там тоже + , а что в замен ? Ну хотя как говорится, у народа те правители которых он заслуживает. Я вот наблюдаю что часто мелькают заявления Кравчука, он там типа главный по переговорам, и вот думаю это тот президент при котором собственно и был заложен фундамент того как живем, но его помыли почистили и вот оно вещает, а должны были бы кидать в него камни. Уж извините за крамолу, но все наши революции какие то не такие, они приводят лишь к смене рыл у кормушки и смене вектора подчиненности но никак не развития. А наши президенты это некий парад толи бездарности , толи цинизма. Кстати, я из Украины не выезжаю, а сегодня слышал разговор о ценах и решил проверить, взял лекарство производство Франция (я им пользуюсь) оказалось что в аптеках России которая под санкциями оно на 25% дешевле, решил глянуть что первое пришло на ум, молоко, в Польше оно дешевле нашего. Я чет мало понимаю, вернее понимаю что нас имеют в виду ;)
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 29 гру, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:39

  Тракторист написав:
  change_pm написав:Народ, піднімаймося проти цих виродків!!!
Всі на Майдан!

украинские майданы проводяться только полсе одобрения посольства США... ;)

Все куда банальнее. Последний майдан затеяли Фирташ и Левочкин, т. к. Саша-стоматолог начал сильно борзеть. Просто что-то пошло не так и США подхватили.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:40

  Igorten написав:... Уж извините за крамолу, но все наши революции какие то не такие, они приводят лишь к смене рыл у кормушки и смене вектора подчиненности но никак не развития. А наши президенты это некий парад толи бездарности , толи цинизма.

Дык: "Каждый народ получает правительство, которого он заслуживает." (с)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:59

Зеленский играет с огнем,и возможно,даже это не понимает...
Scotch
 
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  #<12
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