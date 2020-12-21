У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...

Додано: Вів 29 гру, 2020 17:34

Газ + , электроэнергия +, вода .., ну она менее заметна, но думаю там тоже + , а что в замен ? Ну хотя как говорится, у народа те правители которых он заслуживает. Я вот наблюдаю что часто мелькают заявления Кравчука, он там типа главный по переговорам, и вот думаю это тот президент при котором собственно и был заложен фундамент того как живем, но его помыли почистили и вот оно вещает, а должны были бы кидать в него камни. Уж извините за крамолу, но все наши революции какие то не такие, они приводят лишь к смене рыл у кормушки и смене вектора подчиненности но никак не развития. А наши президенты это некий парад толи бездарности , толи цинизма. Кстати, я из Украины не выезжаю, а сегодня слышал разговор о ценах и решил проверить, взял лекарство производство Франция (я им пользуюсь) оказалось что в аптеках России которая под санкциями оно на 25% дешевле, решил глянуть что первое пришло на ум, молоко, в Польше оно дешевле нашего. Я чет мало понимаю, вернее понимаю что нас имеют в виду