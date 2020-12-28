У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...

Додано: Вів 29 гру, 2020 19:47

у разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3.30 грн/кВтгод)

Хохма в том что не имея рынка они сами стартонули "РЫНОК" с участием нескольких монополий, так же как и по газовому "РЫНКУ"... а сейчас видят проблемы.Не поленился взял калькулятор, и прикинул на нём для понимания того как нас дурят, и насколько. Берём Францию как похожую по структуре генерации энергии страну, т.е много атомной энергии, цена для домохозяйств 1 кВт - 17 Е.центов (5,87 грн), средняя зарплата 2019 - 1911 евро = 11241 кВт/чНэнька, 1,68 грн (0,049 Е.центов) - 1 кВт, средняя зарплата 2019 ну пусть 11000 грн (318,52 евро) = 6 500 кВт/чМы относительно зарплаты уже сейчас платим за свет почти в два раза больше француза, а нам предлагают увеличивать цену киловатта ещё до 3 грн. Получается льготные 100 квт, которые отменили сейчас, были совсем не льготой, а реально справедливой по евромеркам ценой для ВСЕХ с учетом покупательной способности населения и доходов, а 1,68 грн это и был уже сверх доход!!!