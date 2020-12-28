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У Міненерго пояснили зростання
тарифів на електроенергію...

У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:59

Зеленский играет с огнем,и возможно,даже это не понимает...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:47

у разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3.30 грн/кВтгод)
Хохма в том что не имея рынка они сами стартонули "РЫНОК" с участием нескольких монополий, так же как и по газовому "РЫНКУ"... а сейчас видят проблемы.

Не поленился взял калькулятор, и прикинул на нём для понимания того как нас дурят, и насколько. Берём Францию как похожую по структуре генерации энергии страну, т.е много атомной энергии, цена для домохозяйств 1 кВт - 17 Е.центов (5,87 грн), средняя зарплата 2019 - 1911 евро = 11241 кВт/ч

Нэнька, 1,68 грн (0,049 Е.центов) - 1 кВт, средняя зарплата 2019 ну пусть 11000 грн (318,52 евро) = 6 500 кВт/ч

Мы относительно зарплаты уже сейчас платим за свет почти в два раза больше француза, а нам предлагают увеличивать цену киловатта ещё до 3 грн. Получается льготные 100 квт, которые отменили сейчас, были совсем не льготой, а реально справедливой по евромеркам ценой для ВСЕХ с учетом покупательной способности населения и доходов, а 1,68 грн это и был уже сверх доход!!! :twisted:
Vit.Ali
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:05

  Vit.Ali написав:Мы относительно зарплаты уже сейчас платим за свет почти в два раза больше француза

Т.е. вас не смущает что у нас структура расходов ваще ни разу не сопоставимая? В Европе сервисная экономика и услуги там стоят сильно дороже наших - об этом разве стоит забывать? Ну и как вишенка на торте - в отличии от украинцев, которые в 86% случаев живут в собственном жилье, жители Франции могут похвастаться только 65% собственников. Я бы не стал сравнивать развитые странны со страной третьего мира, которая только стремиться в первый эшелон, уже лет как 20ть и все никак...
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:10

  darkangel написав:
  Vit.Ali написав:Мы относительно зарплаты уже сейчас платим за свет почти в два раза больше француза

Т.е. вас не смущает что у нас структура расходов ваще ни разу не сопоставимая? В Европе сервисная экономика и услуги там стоят сильно дороже наших - об этом разве стоит забывать? Ну и как вишенка на торте - в отличии от украинцев, которые в 86% случаев живут в собственном жилье, жители Франции могут похвастаться только 65% собственников. Я бы не стал сравнивать развитые странны со страной третьего мира, которая только стремиться в первый эшелон, уже лет как 20ть и все никак...

Мене смущає, що ви по описаному стоїте в коліно-локтевій позиції...

Вазелін використовуєте чи вже звикли без? :twisted:
change_pm
 
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