У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...

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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:47
Хохма в том что не имея рынка они сами стартонули "РЫНОК" с участием нескольких монополий, так же как и по газовому "РЫНКУ"... а сейчас видят проблемы.
Не поленился взял калькулятор, и прикинул на нём для понимания того как нас дурят, и насколько. Берём Францию как похожую по структуре генерации энергии страну, т.е много атомной энергии, цена для домохозяйств 1 кВт - 17 Е.центов (5,87 грн), средняя зарплата 2019 - 1911 евро = 11241 кВт/ч
Нэнька, 1,68 грн (0,049 Е.центов) - 1 кВт, средняя зарплата 2019 ну пусть 11000 грн (318,52 евро) = 6 500 кВт/ч
Мы относительно зарплаты уже сейчас платим за свет почти в два раза больше француза, а нам предлагают увеличивать цену киловатта ещё до 3 грн. Получается льготные 100 квт, которые отменили сейчас, были совсем не льготой, а реально справедливой по евромеркам ценой для ВСЕХ с учетом покупательной способности населения и доходов, а 1,68 грн это и был уже сверх доход!!!
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:05
Т.е. вас не смущает что у нас структура расходов ваще ни разу не сопоставимая? В Европе сервисная экономика и услуги там стоят сильно дороже наших - об этом разве стоит забывать? Ну и как вишенка на торте - в отличии от украинцев, которые в 86% случаев живут в собственном жилье, жители Франции могут похвастаться только 65% собственников. Я бы не стал сравнивать развитые странны со страной третьего мира, которая только стремиться в первый эшелон, уже лет как 20ть и все никак...
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:17
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:34
darkangel
Зато многие товары в той же Франции стоят также как в у нас, зарплаты я приводил. Уровень жизни не сравниваем, сейчас мы о конкретном продукте - 1 квт/ч. И его справедливой стоимости для населения относительно уровня дохода, и аргументации наших кормчих почему он должен расти. А то по этой логике уйдем, в производительность труда и себестоимость киловатта у них и у нас, климат там и у нас, и с этого необходимые для банального выживания затраты на коммуналку, в разных странах.
Слышал также аргументы что должны тарифы расти, что бы не было перекрестного субсидирования - уравнять их всем потребителям и МВФ требует это сделать (что не всегда есть в том же ЕС), или потому что просто они не поднимались с 2017 года, а в стране инфляция, на аргумент что в долларах цена 1 квт/ч в 2017 и 2020 одинакова (по курсу 28) итп., скажите прямо и честно НАМ надо ваши деньги
Это называется "модифицированный" культ карго, мы бегаем по полю с приклеенными к спине крыльями с листьями лопухов, и удивляемся что не взлетаем как самолёт у соседей, вроде и законы те же, и цены, а не взлетаем как ЕС, хоть ты тресни, сколько не провозглашай что мы идём туда, бежим или лезем, сладко не становиться
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