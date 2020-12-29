У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...

Додано: Чет 31 гру, 2020 20:34

Зато многие товары в той же Франции стоят также как в у нас, зарплаты я приводил. Уровень жизни не сравниваем, сейчас мы о конкретном продукте - 1 квт/ч. И его справедливой стоимости для населения относительно уровня дохода, и аргументации наших кормчих почему он должен расти. А то по этой логике уйдем, в производительность труда и себестоимость киловатта у них и у нас, климат там и у нас, и с этого необходимые для банального выживания затраты на коммуналку, в разных странах.Слышал также аргументы что должны тарифы расти, что бы не было перекрестного субсидирования - уравнять их всем потребителям и МВФ требует это сделать (что не всегда есть в том же ЕС), или потому что просто они не поднимались с 2017 года, а в стране инфляция, на аргумент что в долларах цена 1 квт/ч в 2017 и 2020 одинакова (по курсу 28) итп., скажите прямо и честно НАМ надо ваши деньгиЭто называется "модифицированный" культ карго, мы бегаем по полю с приклеенными к спине крыльями с листьями лопухов, и удивляемся что не взлетаем как самолёт у соседей, вроде и законы те же, и цены, а не взлетаем как ЕС, хоть ты тресни, сколько не провозглашай что мы идём туда, бежим или лезем, сладко не становиться