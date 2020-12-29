У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...

Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:59

Там где монополии справедливости нет и не может быть по определению, справедливость это баланс спроса и предложений, то же касается и доходов будь то во Франции или в Украине, есть у наемных работников спрос на зарплату 6000 грн вопрос, зачем работодателю платить больше? Спрос на такие низкие зарплаты из-за безработицы а безработица в т.ч. из-за законодательства при котором мелким фабрикам невыгодно что то производить (монополии тоже следствие дыр в законе). При ссср все пахали на коммунистическую партию, которая забирала все ресурсы себе и распределяла их по своему усмотрению. Сейчас все пашут на олигархов-монополистов, в чьих руках оказались все ресурсы ( в т.ч лоббирование нужных законов). Ничего не поменялось, кроме флага герба и гимна. Цены на значимые товары и услуги как и при совке спускают сверху, пусть и завуалированно это выглядит как роттердам+ или ещё что нибудь.

верю в евро... по 1,4

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