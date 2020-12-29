У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію...

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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:47
Хохма в том что не имея рынка они сами стартонули "РЫНОК" с участием нескольких монополий, так же как и по газовому "РЫНКУ"... а сейчас видят проблемы.
Не поленился взял калькулятор, и прикинул на нём для понимания того как нас дурят, и насколько. Берём Францию как похожую по структуре генерации энергии страну, т.е много атомной энергии, цена для домохозяйств 1 кВт - 17 Е.центов (5,87 грн), средняя зарплата 2019 - 1911 евро = 11241 кВт/ч
Нэнька, 1,68 грн (0,049 Е.центов) - 1 кВт, средняя зарплата 2019 ну пусть 11000 грн (318,52 евро) = 6 500 кВт/ч
Мы относительно зарплаты уже сейчас платим за свет почти в два раза больше француза, а нам предлагают увеличивать цену киловатта ещё до 3 грн. Получается льготные 100 квт, которые отменили сейчас, были совсем не льготой, а реально справедливой по евромеркам ценой для ВСЕХ с учетом покупательной способности населения и доходов, а 1,68 грн это и был уже сверх доход!!!
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:05
Т.е. вас не смущает что у нас структура расходов ваще ни разу не сопоставимая? В Европе сервисная экономика и услуги там стоят сильно дороже наших - об этом разве стоит забывать? Ну и как вишенка на торте - в отличии от украинцев, которые в 86% случаев живут в собственном жилье, жители Франции могут похвастаться только 65% собственников. Я бы не стал сравнивать развитые странны со страной третьего мира, которая только стремиться в первый эшелон, уже лет как 20ть и все никак...
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:17
Додано: Чет 31 гру, 2020 20:34
darkangel
Зато многие товары в той же Франции стоят также как в у нас, зарплаты я приводил. Уровень жизни не сравниваем, сейчас мы о конкретном продукте - 1 квт/ч. И его справедливой стоимости для населения относительно уровня дохода, и аргументации наших кормчих почему он должен расти. А то по этой логике уйдем, в производительность труда и себестоимость киловатта у них и у нас, климат там и у нас, и с этого необходимые для банального выживания затраты на коммуналку, в разных странах.
Слышал также аргументы что должны тарифы расти, что бы не было перекрестного субсидирования - уравнять их всем потребителям и МВФ требует это сделать (что не всегда есть в том же ЕС), или потому что просто они не поднимались с 2017 года, а в стране инфляция, на аргумент что в долларах цена 1 квт/ч в 2017 и 2020 одинакова (по курсу 28) итп., скажите прямо и честно НАМ надо ваши деньги
Это называется "модифицированный" культ карго, мы бегаем по полю с приклеенными к спине крыльями с листьями лопухов, и удивляемся что не взлетаем как самолёт у соседей, вроде и законы те же, и цены, а не взлетаем как ЕС, хоть ты тресни, сколько не провозглашай что мы идём туда, бежим или лезем, сладко не становиться
Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:53
Я же не зря сделал акцент - у них сервисная экономика, у нас товарная. Нельзя так сравнивать - теплое с мягким.
У справедливой стоимости совсем, ваще, вот ваще не тот смысл/определение чем то, которое Вы только что изложили. Нет никакой прямой зависимости ни от климата, зарплат и т.д. Это, сильно многофакторная, рыночная цена. То, что Вам бы хотелось, чтобы именно эти показатели играли существенную роль в её определении не меняет реальности.
Что-то Вы тут смешали и коней и мух и ещё чёрти что.
Человек-1 зарабатывает 1000 грн, Человек-2 - 100000 - оба платят по льготному тарифу за первые 100 КВтч. Справедливо? Вряд-ли.
Популизм, локальны особенности (все ж Европа она Очень разная) и отставание от общей канвы в Европе никто не отменял. Всего этого сильно меньше нашего, но оно есть.
Ну, раз цена в долларах не меняется, то получается что цена у нас постепенно падает, правильно? У доллара же есть инфляция, да? Значит если цена стоит, то с точки зрения внешнего наблюдателя она падает на единицу покупательной способности доллара? Верно? Ой, только есть нюанс... Украина не печатает доллары... она печатает гривну... Поэтому не очень понятно зачем заниматься курсовой эквилибристикой применительно к конкретной аргументации.
Вы ещё подождите, щаз они достроят линии передачи в сторону Европы, объединят энергосистемы и опа, цена будет определяться ценой на общем энерго-рынке, с абсолютно разными покупателями по их экономическому и социальному профилю. Нет никакой справедливости - есть динамически меняющийся рынок. Сегодня вы довольны тем как он сложился, завтра нет
Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:59
Re: У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію
Там где монополии справедливости нет и не может быть по определению, справедливость это баланс спроса и предложений, то же касается и доходов будь то во Франции или в Украине, есть у наемных работников спрос на зарплату 6000 грн вопрос, зачем работодателю платить больше? Спрос на такие низкие зарплаты из-за безработицы а безработица в т.ч. из-за законодательства при котором мелким фабрикам невыгодно что то производить (монополии тоже следствие дыр в законе). При ссср все пахали на коммунистическую партию, которая забирала все ресурсы себе и распределяла их по своему усмотрению. Сейчас все пашут на олигархов-монополистов, в чьих руках оказались все ресурсы ( в т.ч лоббирование нужных законов). Ничего не поменялось, кроме флага герба и гимна. Цены на значимые товары и услуги как и при совке спускают сверху, пусть и завуалированно это выглядит как роттердам+ или ещё что нибудь.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:27
Все так. Но вот я понятия не имею на кого в итоге работают сложившиеся монополии. Может на нас, может на них, может вообще ситуативно-хаотично. Это сложно сказать если ты не эксперт в отрасли. А здесь нет экспертов, но зато есть куча тех кто рассказывает о своем варианте справедливости или как бы они гениально устроили - самое главное луче чем текущий президент/правительство.
Есть отдельные элементы конструкции которые выпирают и предельно понятные - я могу по поводу них дискутировать. Но не могу позволить себе просто заявить что все неправильно, а кто не согласен тот пи..рас.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:03
darkangel надо понимать главное, государство для людей или люди для государства? Для меня ответ очевиден, но свою точку зрения я никому не навязываю. Справедливость для каждого своя и невозможна одинаковая справедливость для всех, но когда вас обворовывают становится сложно найти понимание, почему и по какому праву это считается справедливым.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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