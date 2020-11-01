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Відомий український автовиробник
може стати банкрутом

Відомий український автовиробник може стати банкрутом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:26

Відомий український автовиробник може стати банкрутом

Пропонуємо до обговорення:
Український виробник автобусів "Богдан Моторс" може стати банкрутом.

Дивися повний текст Відомий український автовиробник може стати банкрутом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:26

Даже и не жалко.
p_a_l
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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