Національний банк виступає за скасування податку на доходи з депозитів.
Дивися повний текст Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:45
Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів.
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:56
СЛОВАМИ КЛАССИКА
Имею желание купить дом-но не имею возможности
имею возможность купить козу но не имею желания
так выпьем же за то что бы наши желания совпадали с нашими ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ИМХО-с дырявой казной вряд ли
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:20
Планував, але злий Мінфін не дозволив. У наступному році знову спробують. Новина така собі
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:40
Re: Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів
не мешки ворочать
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:46
Хоть кто-то предлагает правильные действия, в отличие от суперменеджера Витренко - не успели посадить на должность, у него уже прут результаты (под руководством всем известного благотворителя). Если это дело не остановить - дальше будет больше.
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:47
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:49
Что-то у модеров подгорает постоянно. Наверное в логическую цепочку госдолг и наполнение бюджета связать не могут ...
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