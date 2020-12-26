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Нацбанк планує скасувати
податок на доходи з депозитів

Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:45

Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк виступає за скасування податку на доходи з депозитів.

Дивися повний текст Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:55

там тех налогов кот наплакал с такими %, но идея хорошая.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:56

СЛОВАМИ КЛАССИКА

Имею желание купить дом-но не имею возможности
имею возможность купить козу но не имею желания
так выпьем же за то что бы наши желания совпадали с нашими ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ИМХО-с дырявой казной вряд ли :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:20

Планував, але злий Мінфін не дозволив. У наступному році знову спробують. Новина така собі
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:40

Re: Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів

не мешки ворочать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:46

Хоть кто-то предлагает правильные действия, в отличие от суперменеджера Витренко - не успели посадить на должность, у него уже прут результаты (под руководством всем известного благотворителя). Если это дело не остановить - дальше будет больше.
alex_k04ak
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:47

  Rainbow написав:там тех налогов кот наплакал с такими %, но идея хорошая.

Идея так себе, если кот плакал, но для чиновника она как дополнительный бонус ...))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:17

Ничего они не отменят..
rytton
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:08

  rytton написав:Ничего они не отменят..

Это точно, очередной ЗЕлёный звеЗЕдёж, В следующем году им не до того будет!
komp
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 08:37

Re: Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів

Взагалі то, податки - це не сфера повноважень НБУ, він нічого відмінити не може, хіба запропонувати
Faceless
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