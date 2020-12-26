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Нацбанк планує скасувати
податок на доходи з депозитів

Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:28

...Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. А сейчас хорошая??????)))))))))
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:54

  Галина441 написав:...Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. А сейчас хорошая??????)))))))))

Страна сейчас пухнет от денег, как внутренних так и внешних кредиторов, зарплаты сейчас максимальные за все время существования страны, как в гривне так и в долларах.
BIGor
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