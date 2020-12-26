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Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:28
...Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. А сейчас хорошая??????)))))))))
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Галина441
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:54
Галина441 написав:
...Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. А сейчас хорошая??????)))))))))
Страна сейчас пухнет от денег, как внутренних так и внешних кредиторов, зарплаты сейчас максимальные за все время существования страны, как в гривне так и в долларах.
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BIGor
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:13
Давно пора. НА ОВГЗ убрали все налоги, даже военный сбор. Налогообложение альтернативных инструментов должно быть одинаковым. Да, и военный сбор вводился как временный, а стал постоянным. С нынешними низкими депозитными ставками бюджет уже и так потерял в виде налогов, отмена 18% налога с уменьшенной базы погоды не сделает.
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