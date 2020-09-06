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Нацбанк планує скасувати податок на доходи з депозитів
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:28
...Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. А сейчас хорошая??????)))))))))
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Галина441
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:54
Галина441 написав:
...Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. А сейчас хорошая??????)))))))))
Страна сейчас пухнет от денег, как внутренних так и внешних кредиторов, зарплаты сейчас максимальные за все время существования страны, как в гривне так и в долларах.
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BIGor
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:13
Давно пора. НА ОВГЗ убрали все налоги, даже военный сбор. Налогообложение альтернативных инструментов должно быть одинаковым. Да, и военный сбор вводился как временный, а стал постоянным. С нынешними низкими депозитными ставками бюджет уже и так потерял в виде налогов, отмена 18% налога с уменьшенной базы погоды не сделает.
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Spets
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:07
komp написав: rytton написав:
Ничего они не отменят..
Это точно, очередной ЗЕлёный звеЗЕдёж, В следующем году им не до того будет!
Що опять ? Третий год подряд им "не до того")). Да а за налог спасибо Кулявлобу не забудьте сказать.
Spets написав:
и военный сбор вводился как временный, а стал постоянным.
Военный сбор на время ведения боевых действий. Так что вещь нужная и отменять его пока не стоит. В отличие от налога.
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Джон
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:32
Джон написав: komp написав: rytton написав:
Ничего они не отменят..
Это точно, очередной ЗЕлёный звеЗЕдёж, В следующем году им не до того будет!
Що опять ? Третий год подряд им "не до того")). Да а за налог спасибо Кулявлобу не забудьте сказать.
Spets написав:
и военный сбор вводился как временный, а стал постоянным.
Военный сбор на время ведения боевых действий. Так что вещь нужная и отменять его пока не стоит. В отличие от налога.
Так и налог -- на время небольших проблем в экономике
-- тоже нужная вещь и отменять "пока" не стоит
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_hunter
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