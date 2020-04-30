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Скільки українців ухиляються
від сплати податків

Скільки українців ухиляються від сплати податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:48

Скільки українців ухиляються від сплати податків

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році 11,8 млн потенційно економічно активних українців не заплатили жодної копійки податків.

Дивися повний текст Скільки українців ухиляються від сплати податків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:48

Не пойму, на что надежда, когда шмыга открытым текстом заявляет, что 40-летние и младше на пенсию могут не рассчитывать. Естественно, народ пытется складывать в кубышку, а не в казну.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:54

Я тоже ни копейки не заплатил налогов за последние 10 лет. Потому что не работаю в Украине и даже не живу, но экономически активный гражданин с паспортом на руках.

"По его словам, это четко демонстрирует то, что “у нас на одного работающего – двое с ложкой” - неверный вывод из-за методики подсчета, вводящей в заблуждение.

Скорее, "это четко демонстрирует то, что “у нас на одного работающего – один с ложкой, а второй уехал из страны”.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:15

Dear_Sir "это четко демонстрирует то, что “у нас на одного работающего – один с ложкой, а второй уехал из страны”.

По логике- должно было быть : два работает, а два сидят у них на шее.
Один работающий уехал работать. Остались: один работающий, один с черпаком, и один с чайной ложечкой. :mrgreen:
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:28

Так чего вы тогда щимите тех кто платит?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:39

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році 11,8 млн потенційно економічно активних українців не заплатили жодної копійки податків.


Тупая манипуляция.
К сожалению, это все что эти бесполезные чиновники умеют делать. Ну, кроме разве что, дерибана бюджета.

По его ущербной логике, так же манипулируя цифрами, можно сказать, что:
- так как он чиновник и получает зп из бюджета, фактически он не платит в бюджет ни копейки. Ведь, все что он, в виде зп получил - получил из бюджета, а потом часть (в виде различных удержаний из его зп) из этих денег обратно туда же и вернулась.
Такой себе круговорот 8)

А налоги платят все кто находится в этой стране. Пошел в магазин - купил хлеба, уплатил 20% налога на добавленную стоимость. Купил пива, заплатил налогов еще больше - 20% НДС +6% акциза. Заправил мопед - так там большая половина стоимости бенза состоит из акцизов и налогов.
Так что пусть лучше на таможню идет и контрабас потрусит, а не на телеэфирах разглагольствует, умник хренов :twisted:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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