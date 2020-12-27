Скільки українців ухиляються від сплати податків

Додано: Вів 29 гру, 2020 22:39

R2 написав: Пропонуємо до обговорення:

У 2019 році 11,8 млн потенційно економічно активних українців не заплатили жодної копійки податків . Пропонуємо до обговорення:

он не платит в бюджет ни копейки

Тупая манипуляция.К сожалению, это все что эти бесполезные чиновники умеют делать. Ну, кроме разве что, дерибана бюджета.По его ущербной логике, так же манипулируя цифрами, можно сказать, что:- так как он чиновник и получает зп из бюджета, фактически. Ведь, все что он, в виде зп получил - получил из бюджета, а потом часть (в виде различных удержаний из его зп) из этих денег обратно туда же и вернулась.Такой себе круговоротА налоги платят все кто находится в этой стране. Пошел в магазин - купил хлеба, уплатил 20% налога на добавленную стоимость. Купил пива, заплатил налогов еще больше - 20% НДС +6% акциза. Заправил мопед - так там большая половина стоимости бенза состоит из акцизов и налогов.Так что пусть лучше на таможню идет и контрабас потрусит, а не на телеэфирах разглагольствует, умник хренов