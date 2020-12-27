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Скільки українців ухиляються
від сплати податків

Скільки українців ухиляються від сплати податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 08:58

  Марта написав:перепись населения не проводилась.
Никто не знает сколько народа в принципе, сколько трудоспособного возраста , сколько из них трудоустроено. И сколько физлиц из представленного реестра - выехали на заработки . Любченко может этим реестром махать как белой тряпкой , филькина грамота.


Сейчас для оценки количества населения, работающих, уехавших, пенсионеров ... не обязательно проводить перепись. Современные компьютерные технологии все это позволяют делать. Так что перепись для этого и не нужна вовсе.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:02

Re: Скільки українців ухиляються від сплати податків

Марта написав:вот ещё вопрос:
очень многие всю жизнь исправно платили взносы в ПС, но до пенсионного возраста не дожили.
Пенсия накоплена, суммы - не выплачиваются, т.е. перераспределяются на других получателей.

Это где то-кто то учитывает ?
Наследники умерших - в пролёте, так у кого профит ?
Она нигде не накоплена, ибо никогда и не накапливалась
Faceless
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