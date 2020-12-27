Сейчас для оценки количества населения, работающих, уехавших, пенсионеров ... не обязательно проводить перепись. Современные компьютерные технологии все это позволяют делать. Так что перепись для этого и не нужна вовсе.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 08:58
Сейчас для оценки количества населения, работающих, уехавших, пенсионеров ... не обязательно проводить перепись. Современные компьютерные технологии все это позволяют делать. Так что перепись для этого и не нужна вовсе.
Додано: Сер 30 гру, 2020 09:02
Re: Скільки українців ухиляються від сплати податків
Она нигде не накоплена, ибо никогда и не накапливалась
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