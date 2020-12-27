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Скільки українців ухиляються від сплати податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 гру, 2020 08:58
Марта написав:
перепись населения не проводилась.
Никто не знает сколько народа в принципе, сколько трудоспособного возраста , сколько из них трудоустроено. И сколько физлиц из представленного реестра - выехали на заработки . Любченко может этим реестром махать как белой тряпкой , филькина грамота.
Сейчас для оценки количества населения, работающих, уехавших, пенсионеров ... не обязательно проводить перепись. Современные компьютерные технологии все это позволяют делать. Так что перепись для этого и не нужна вовсе.
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Кузя
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:02
Марта написав:вот ещё вопрос:
очень многие всю жизнь исправно платили взносы в ПС, но до пенсионного возраста не дожили.
Пенсия накоплена, суммы - не выплачиваются, т.е. перераспределяются на других получателей.
Это где то-кто то учитывает ?
Наследники умерших - в пролёте, так у кого профит ?
Она нигде не накоплена, ибо никогда и не накапливалась
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Faceless
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:11
Марта написав:вот ещё вопрос:
очень многие всю жизнь исправно платили взносы в ПС, но до пенсионного возраста не дожили.
Пенсия накоплена, суммы - не выплачиваются, т.е. перераспределяются на других получателей.
Это где то-кто то учитывает ?
Наследники умерших - в пролёте, так у кого профит ?
Faceless написав:
Она нигде не накоплена, ибо никогда и не накапливалась
От того, что пенсионная система солидарная, а не персонально-накопительная, вопрос остается открытым - куда делись отчисления не доживших до пенсионного возраста.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 30 гру, 2020 11:03
shapo написав:
Марта написав:вот ещё вопрос:
очень многие всю жизнь исправно платили взносы в ПС, но до пенсионного возраста не дожили.
Пенсия накоплена, суммы - не выплачиваются, т.е. перераспределяются на других получателей.
Это где то-кто то учитывает ?
Наследники умерших - в пролёте, так у кого профит ?
Faceless написав:
Она нигде не накоплена, ибо никогда и не накапливалась
От того, что пенсионная система солидарная, а не персонально-накопительная, вопрос остается открытым - куда делись отчисления не доживших до пенсионного возраста.
Никуда не делись -- ушли на выплаты "тех времен".
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_hunter
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