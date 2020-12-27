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Скільки українців ухиляються
від сплати податків

Скільки українців ухиляються від сплати податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 08:58

  Марта написав:перепись населения не проводилась.
Никто не знает сколько народа в принципе, сколько трудоспособного возраста , сколько из них трудоустроено. И сколько физлиц из представленного реестра - выехали на заработки . Любченко может этим реестром махать как белой тряпкой , филькина грамота.


Сейчас для оценки количества населения, работающих, уехавших, пенсионеров ... не обязательно проводить перепись. Современные компьютерные технологии все это позволяют делать. Так что перепись для этого и не нужна вовсе.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:02

Re: Скільки українців ухиляються від сплати податків

Марта написав:вот ещё вопрос:
очень многие всю жизнь исправно платили взносы в ПС, но до пенсионного возраста не дожили.
Пенсия накоплена, суммы - не выплачиваются, т.е. перераспределяются на других получателей.

Это где то-кто то учитывает ?
Наследники умерших - в пролёте, так у кого профит ?
Она нигде не накоплена, ибо никогда и не накапливалась
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:11

Марта написав:вот ещё вопрос:
очень многие всю жизнь исправно платили взносы в ПС, но до пенсионного возраста не дожили.
Пенсия накоплена, суммы - не выплачиваются, т.е. перераспределяются на других получателей.

Это где то-кто то учитывает ?
Наследники умерших - в пролёте, так у кого профит ?


  Faceless написав:Она нигде не накоплена, ибо никогда и не накапливалась


От того, что пенсионная система солидарная, а не персонально-накопительная, вопрос остается открытым - куда делись отчисления не доживших до пенсионного возраста.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 11:03

  shapo написав:
Марта написав:вот ещё вопрос:
очень многие всю жизнь исправно платили взносы в ПС, но до пенсионного возраста не дожили.
Пенсия накоплена, суммы - не выплачиваются, т.е. перераспределяются на других получателей.

Это где то-кто то учитывает ?
Наследники умерших - в пролёте, так у кого профит ?


  Faceless написав:Она нигде не накоплена, ибо никогда и не накапливалась


От того, что пенсионная система солидарная, а не персонально-накопительная, вопрос остается открытым - куда делись отчисления не доживших до пенсионного возраста.

Никуда не делись -- ушли на выплаты "тех времен".
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:16

Перепись населения стремно делать так же можно узнать реальное количество, а потом нужно ответить откуда на выборах не существующие люди были и как с бюджета расписывать миллионы на койкоместа в больницах, социалки всякие, так что о переписи лучше только говорить но не делать....
spread
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:09

Ну началось. Теперь по погребам и огородам НКВД пойдет со щупами и собаками искать что еще припрятано у закромах народа. Потому что после повышения цен и тарифов в разы все еще продолжает народ жить
fiona98
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:12

  _hunter написав:
  shapo написав:От того, что пенсионная система солидарная, а не персонально-накопительная, вопрос остается открытым - куда делись отчисления не доживших до пенсионного возраста.

Никуда не делись -- ушли на выплаты "тех времен".


Эту песню я слышу почти 30 лет - маем то шо маем.
А куда решта делась?
Откуда в стране за сверхкороткий промежуток времени взялись миллиардеры при обнищании основной части населения?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:12

Марта 5 часов назад
вот ещё вопрос:
очень многие всю жизнь исправно платили взносы в ПС, но до пенсионного возраста не дожили.
Пенсия накоплена, суммы - не выплачиваются, т.е. перераспределяются на других получателей.
Это где то-кто то учитывает ?
А как же. Конечно перераспределяется. Вон недавно из Пенсионного ФОнда перераспределили на выплату *бедствующим* ФОПам. Было бы что перераспределять, а куда и как власти найдут
Наследники умерших - в пролёте, так у кого профит ?
fiona98
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:38

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:От того, что пенсионная система солидарная, а не персонально-накопительная, вопрос остается открытым - куда делись отчисления не доживших до пенсионного возраста.

Никуда не делись -- ушли на выплаты "тех времен".


Эту песню я слышу почти 30 лет - маем то шо маем.
А куда решта делась?
Откуда в стране за сверхкороткий промежуток времени взялись миллиардеры при обнищании основной части населения?

А ее и не было никогда: ПФ по этой, собственно, причине от бюджета и отделили -- он всю жизнь (со времен независимости) убыточным был.
Ну уж точно не на украденных пенсиях "выехали"...
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:45

Доки чиновники будуть обходитися нам дуже дорого (3.5 млн.грн. на день преЗедент), ніхто, хто зможе не платити- платити не буде. Коли всі будуть в рівних умовах - можна поговорити.
daonet
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