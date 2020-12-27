Скільки українців ухиляються від сплати податків

Додано: Сер 30 гру, 2020 13:12

Марта 5 часов назад

вот ещё вопрос:

очень многие всю жизнь исправно платили взносы в ПС, но до пенсионного возраста не дожили.

Пенсия накоплена, суммы - не выплачиваются, т.е. перераспределяются на других получателей.

Это где то-кто то учитывает ?

А как же. Конечно перераспределяется. Вон недавно из Пенсионного ФОнда перераспределили на выплату *бедствующим* ФОПам. Было бы что перераспределять, а куда и как власти найдут

Наследники умерших - в пролёте, так у кого профит ?