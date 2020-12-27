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Скільки українців ухиляються
від сплати податків

Скільки українців ухиляються від сплати податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:53

  _hunter написав:
  shapo написав:Эту песню я слышу почти 30 лет - маем то шо маем.
А куда решта делась?
Откуда в стране за сверхкороткий промежуток времени взялись миллиардеры при обнищании основной части населения?

А ее и не было никогда: ПФ по этой, собственно, причине от бюджета и отделили -- он всю жизнь (со времен независимости) убыточным был.
Ну уж точно не на украденных пенсиях "выехали"...


Понятно, что основная часть это бывшие государственные активы ставшие вдруг частными с немного подгоревшими вкладами в Сбербанк СССР.
А убыточно в Украине все кроме прибыли нескольких семей.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:07

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Эту песню я слышу почти 30 лет - маем то шо маем.
А куда решта делась?
Откуда в стране за сверхкороткий промежуток времени взялись миллиардеры при обнищании основной части населения?

А ее и не было никогда: ПФ по этой, собственно, причине от бюджета и отделили -- он всю жизнь (со времен независимости) убыточным был.
Ну уж точно не на украденных пенсиях "выехали"...


Понятно, что основная часть это бывшие государственные активы ставшие вдруг частными с немного подгоревшими вкладами в Сбербанк СССР.
А убыточно в Украине все кроме прибыли нескольких семей.

Не совсем понял: какое отношение активы совка имеют к пенсионным отчислениям того же совка?
Нет, я понимаю -- ПФ конечно был бы не против под себя "вообще все" подхомячить, но пенсии даже в совке платились с вполне конкретных пенсионных отчислений.
А все "права" на "активы" -- те самые преславутые ваучеры -- работники сами "проели" -- тут с государства спроса 0.
_hunter
 
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