Скільки українців ухиляються від сплати податків

shapo написав: _hunter написав: shapo написав:
Эту песню я слышу почти 30 лет - маем то шо маем.А куда решта делась?Откуда в стране за сверхкороткий промежуток времени взялись миллиардеры
при обнищании основной части населения?
А ее и не было никогда: ПФ по этой, собственно, причине от бюджета и отделили -- он всю жизнь (со времен независимости) убыточным был.
Ну уж точно не на украденных пенсиях "выехали"...
Понятно, что основная часть это бывшие государственные активы ставшие вдруг частными с немного подгоревшими вкладами в Сбербанк СССР.
А убыточно в Украине все кроме прибыли нескольких семей.
Не совсем понял: какое отношение активы совка имеют к пенсионным отчислениям того же совка?
Нет, я понимаю -- ПФ конечно был бы не против под себя "вообще все" подхомячить, но пенсии даже в совке платились с вполне конкретных пенсионных отчислений.
А все "права" на "активы" -- те самые преславутые ваучеры -- работники сами "проели" -- тут с государства спроса 0.