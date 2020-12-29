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Скільки українців ухиляються від сплати податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 гру, 2020 13:53
_hunter написав: shapo написав:
Эту песню я слышу почти 30 лет - маем то шо маем.А куда решта делась?Откуда в стране за сверхкороткий промежуток времени взялись миллиардеры
при обнищании основной части населения?
А ее и не было никогда: ПФ по этой, собственно, причине от бюджета и отделили -- он всю жизнь (со времен независимости) убыточным был.
Ну уж точно не на украденных пенсиях "выехали"...
Понятно, что основная часть это бывшие государственные активы ставшие вдруг частными с немного подгоревшими вкладами в Сбербанк СССР.
А убыточно в Украине все кроме прибыли нескольких семей.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:07
shapo написав: _hunter написав: shapo написав:
Эту песню я слышу почти 30 лет - маем то шо маем.А куда решта делась?Откуда в стране за сверхкороткий промежуток времени взялись миллиардеры
при обнищании основной части населения?
А ее и не было никогда: ПФ по этой, собственно, причине от бюджета и отделили -- он всю жизнь (со времен независимости) убыточным был.
Ну уж точно не на украденных пенсиях "выехали"...
Понятно, что основная часть это бывшие государственные активы ставшие вдруг частными с немного подгоревшими вкладами в Сбербанк СССР.
А убыточно в Украине все кроме прибыли нескольких семей.
Не совсем понял: какое отношение активы совка имеют к пенсионным отчислениям того же совка?
Нет, я понимаю -- ПФ конечно был бы не против под себя "вообще все" подхомячить, но пенсии даже в совке платились с вполне конкретных пенсионных отчислений.
А все "права" на "активы" -- те самые преславутые ваучеры -- работники сами "проели" -- тут с государства спроса 0.
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_hunter
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:33
Не столь важно сколько украинцев не платят налоги. Важно сколько денег находится в тени. Так как доходы украинских граждан распределены неравномерно (отсутствие среднего класса), то крайне важно, чтобы хотя бы 5 % самых богатых украинцев платили налоги, чтобы наполнить госбюджет. Все остальные - это статистическая погрешность в переводе на деньги.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:07
shapo написав:
Понятно, что основная часть это бывшие государственные активы ставшие вдруг частными с немного подгоревшими вкладами в Сбербанк СССР.
А убыточно в Украине все кроме прибыли нескольких семей.
_hunter написав:
Не совсем понял: какое отношение активы совка имеют к пенсионным отчислениям того же совка?
Такое же как бесплатное совковое образование и медицина и вообще цены и зарплаты в совке которые и назначались с учетом отчислений на активы и будущие пенсии.
_hunter написав:
Нет, я понимаю -- ПФ конечно был бы не против под себя "вообще все" подхомячить, но пенсии даже в совке платились с вполне конкретных пенсионных отчислений.
А все "права" на "активы" -- те самые преславутые ваучеры -- работники сами "проели" -- тут с государства спроса 0.
Насмешили.
У меня до сих пор лежат 3 ваучера.
Не подскажите куда я их могу вложить и почему в той афере был такой короткий срок?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:15
shapo написав:
От того, что пенсионная система солидарная, а не персонально-накопительная, вопрос остается открытым - куда делись отчисления не доживших до пенсионного возраста.
Все эти отчисления тут же распределяются на выплаты текущим пенсионерам, в этом суть солидарной системы. Ничто никуда не могло деться, так как нигде никакие отчисления не накапливались.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:27
Faceless написав: shapo написав:
От того, что пенсионная система солидарная, а не персонально-накопительная, вопрос остается открытым - куда делись отчисления не доживших до пенсионного возраста.
Все эти отчисления тут же распределяются на выплаты текущим пенсионерам, в этом суть солидарной системы. Ничто никуда не могло деться, так как нигде никакие отчисления не накапливались.
То, что у этого вечно голодного государства ни на что не хватает денег я слышу уже 29 лет начиная с сгоревших вкладов в Сбербанк СССР.
Вот только откуда тогда финансируются дуси,нафтогазы и пр. излишества?
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shapo
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:29
В статті ряд недостовірних цифр. 1-ша 44.1 млн. фіз. осіб. Друга завищена неплатників виходить з різниці між першою та уже більш достовірною отримуючих оф. зарплату. Ну і ще методологія відносить до працездатних від 15-ти до 70-ти років, що в наших умовах на 80% не відповідає реаліям для дітей та понад 60 років. Таким чином тільки декілька млн. заробітчан та тіньовиків уникають прямих податків в Україні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:31
shapo написав: shapo написав:
Понятно, что основная часть это бывшие государственные активы ставшие вдруг частными с немного подгоревшими вкладами в Сбербанк СССР.
А убыточно в Украине все кроме прибыли нескольких семей.
_hunter написав:
Не совсем понял: какое отношение активы совка имеют к пенсионным отчислениям того же совка?
Такое же как бесплатное совковое образование и медицина и вообще цены и зарплаты в совке которые и назначались с учетом отчислений на активы и будущие пенсии.
_hunter написав:
Нет, я понимаю -- ПФ конечно был бы не против под себя "вообще все" подхомячить, но пенсии даже в совке платились с вполне конкретных пенсионных отчислений.
А все "права" на "активы" -- те самые преславутые ваучеры -- работники сами "проели" -- тут с государства спроса 0.
Насмешили.
У меня до сих пор лежат 3 ваучера.Не подскажите куда я их могу вложить
и почему в той афере был такой короткий срок?
Личное, ничем не подкрепленное мнение...
Вложить -- туда же, куда и совко-рубли занести.
Почему срок короткий? -- потому как большую часть ваучеров использовали по прямому назначению -- и у "фабрик/заводов/пароходов" появились вполне конкретные владельцы.
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_hunter
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:40
shapo написав:
Насмешили.
У меня до сих пор лежат 3 ваучера.Не подскажите куда я их могу вложить
и почему в той афере был такой короткий срок?
_hunter написав:
Личное, ничем не подкрепленное мнение...
Вложить -- туда же, куда и совко-рубли занести.
Почему срок короткий? -- потому как большую часть ваучеров использовали по прямому назначению -- и у "фабрик/заводов/пароходов" появились вполне конкретные владельцы.
Ну как же так.
Это ведь часть моей собственности доставшейся от СССР.
Как она могла так быстро пропасть?
По моему личному ,ничем не подкрепленному мнению это была грандиозная афера по передачи этой собственности тем кто был ближе к власти или самой собственности, а по мнению такого здешнего апологета власти как вы - передача эффективному собственнику.
Вот только через 27 лет эффекта в упор не видно.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:58
shapo написав: shapo написав:
Насмешили.
У меня до сих пор лежат 3 ваучера.Не подскажите куда я их могу вложить
и почему в той афере был такой короткий срок?
Ну как же так.
_hunter написав:
Личное, ничем не подкрепленное мнение...
Вложить -- туда же, куда и совко-рубли занести.
Почему срок короткий? -- потому как большую часть ваучеров использовали по прямому назначению -- и у "фабрик/заводов/пароходов" появились вполне конкретные владельцы.
Это ведь часть моей собственности доставшейся от СССР.
Как она могла так быстро пропасть?
По моему личному ,ничем не подкрепленному мнению это была грандиозная афера по передачи этой собственности тем кто был ближе к власти или самой собственности, а по мнению такого здешнего апологета власти как вы - передача эффективному собственнику.
Вот только через 27 лет эффекта в упор не видно.
Точно так же, как и совок -- протухла.
Почему? -- потому, что это была миноритарная часть собственности. И как только у кого-то набралась мажоритарная -- по так любимому в совке "праву большинства" -- было принято решение "не нужны нам отщепенцы".
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